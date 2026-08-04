Gustavo y MC en Victoria

GRANO DE ARENA/ JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES

Por. Juan Carlos López Aceves

Sin duda alguna, el fichaje más exitoso que en términos de votos ha realizado en Tamaulipas, el líder moral y fundador de Movimiento Ciudadano, DANTE ALFONSO DELGADO RANNAURO, ha sido el del tres veces candidato a la gubernatura, GUSTAVO ADOLFO CÁRDENAS GUTIÉRREZ.

Antes de que tomara las riendas de MC en el estado, en 2013, CÁRDENAS GUTIÉRREZ tuvo una exitosa trayectoria política en el PAN.

Fue electo alcalde de Victoria en1993. Diputado local en 1995. Candidato a gobernador en 1998 contra TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA. Dirigente estatal del panismo en 1999. Electo senador en 2000. Va por la gubernatura contra EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES en 2004. Integrante del gabinete de FELIPE CALDERÓN HINOJOSA en 2006.

Su carrera en el PAN concluye en 2013. Año en que DELGADO RANNAURO, lo invita a sumarse a Movimiento Ciudadano.

En la elección intermedia del sexenio de EGIDIO TORRE CANTÚ, se registra como candidato a la alcaldía de Victoria. Su carisma y capital político, logran una votación histórica para MC en Victoria, que se convierte en un punto de inflexión en la historia electoral del partido.

GUSTAVO ADOLFO cosecha la friolera de 42,446 votos, el 32.13% del total, desplazando al PAN al tercer lugar: ARTURO SOTO ALEMÁN logra 29,899 sufragios, que representan el 22.63%.

Movimiento Ciudadanos lo fundó DANTE ALFONSO, el 1 de agosto de 1999, con el nombre de Convergencia por la Democracia. En 2002 se acortó el nombre a Convergencia y en 2011 adoptó su nombre actual.

Antes del fichaje de CÁRDENAS GUTIÉRREZ, este partido registró planillas en Victoria, en las elecciones de 2001, con JUAN ESCOBAR ÁLVAREZ. En 2004 se alió con el PRD, siendo candidato ENRIQUE YÁÑEZ REYES. En los comicios de 2007, CAROLINA GONZÁLEZ DE LA LLAVE MONROY fue la candidata. Y en 2010 no participó, pero el recuadro marcó 253 votos.

La suma de los sufragios cosechados en estas cuatro elecciones, ascendió a 2,339. Y solamente en coalición con el PRD en 2004, rebasó el 1% del total, reflejando el punto de quiebre que representó la llegada a MC, de GUSTAVO ADOLFO en 2013.

Desde la candidatura de MÓNICA DÁVILA GÓMEZ, que obtuvo 25,836 votos en 2016, el 16.52% del total emitidos, Movimiento Ciudadano ha promediado 14,586 sufragios en los últimos cuatro comicios. Incluyendo la elección en la fue con el PAN en 2018, en donde se asignaron 4,398 votos a MC.

FRANCISCO GONZÁLEZ TIRADO suma 6,348 en la elección de 2021. Y en los comicios de 2024, el torque de LUIS TORRE ALIYÁN, catapulta a 21,765 votos la cosecha del partido.

Bajo la dirigencia de CÁRDENAS GUTIÉRREZ, se forjan nuevos liderazgos, como el de JUAN CARLOS ZERTUCHE, DANIEL PALMILLAS MOREIRA, ROBERO LEE PONCE y del propio TORRE ALIYÁN.

También surgen los nombres de PATO PÉREZ VÁZQUEZ, ALAN PERALTA, PAULINA RIVERA CUEVAS, BENITO VILLARREAL SÁNCHEZ, y de JUAN JOSÉ SALAZAR. Los “Backyardigans” que andan abiertamente en campaña anticipada, gastando carretadas de dinero rumbo a la elección de 2027. Sin que nadie, hasta el momento, los denuncie ante el IETAM.

Fue electo diputado federal por MC en 2015 y candidato a la gubernatura en 2016. “Quien pompó”, fue la frase célebre que le dijo a CABEZA DE VACA, en el debate de aquella elección, refiriéndose al patrimonio del panista.

Pues bien, reconociendo su liderazgo y la aportación al partido, GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ ha sido nombrado Delegado Nacional de MC en Tamaulipas. DANTE DELGADO RANNAURO aprovechará nuevamente su expertise política, para obtener el mayor rendimiento posible en las urnas de 2027. Ha sido su mejor fichaje, sin duda alguna.