Muere maestro y conductor de Didi en Victoria; investigan presunta relación con extorsiones

Las primeras investigaciones apuntan a un suicidio, presuntamente relacionado con una serie de hechos de extorsión y angustia vividos durante la jornada anterior

Por Alfredo Peña

Expreso-La Razón

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La madrugada de este martes, Carlos Alberto Cruz Medrano, de 46 años, maestro y operador de la plataforma Didi, fue hallado sin vida en su domicilio ubicado al sur de la ciudad.

Las primeras investigaciones apuntan a un suicidio, presuntamente relacionado con una serie de hechos de extorsión y angustia vividos durante la jornada anterior.

De acuerdo con la información recabada, alrededor de las 00:45 horas se recibió un llamado de emergencia para que atendieran a una persona que se encontraba inconsciente.

Al arribar, los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El occiso fue identificado como Carlos Alberto Cruz Medrano.

Las autoridades investigan las circunstancias del deceso, aunque los primeros indicios señalan una muerte por suicidio.

Acumulación de situaciones

Dentro de las indagatorias, se estableció que durante el lunes Cruz Medrano habría enfrentado diversas situaciones que pudieron detonar el desenlace.

De acuerdo con el testimonio que compartió con su esposa, durante el día acudió al ejido La Misión para recoger un pasaje; sin embargo, la persona nunca se presentó, pero al entregar su número telefónico a dicho pasajero que recogería comenzaron a realizarle llamadas de extorsión.

Además en ese momento, el hombre habría sido víctima de persecución, por lo que buscó refugio en el complejo de la Secretaría de Seguridad Pública, donde fue atendido.

Una vez recuperado, retomó sus actividades cotidianas, aunque al parecer continuó siendo molestado por el mismo número, el cual insistía en presuntamente extorsionarlo.

Por la tarde, ya en su domicilio, después de ingerir algunas cervezas sostuvo una discusión con su esposa,por cuestiones personales, lo que llevó a ella a alejarse del lugar mientras Cruz Medrano se encerró en una habitación.

Más tarde, la mujer intentó retomar el diálogo, pero al ingresar al cuarto lo encontró colgado. Aunque trató de auxiliarlo, no logró reanimarlo.

Las autoridades ministeriales acudieron al sitio y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, la cual confirmará si se trató de una determinación propia.

Reacciones y antecedentes

Al enterarse de lo sucedido, amigos y compañeros del sector transporte decidieron manifestarse la tarde de este mismo martes para exigir a las autoridades mayores garantías de seguridad frente a los casos de extorsión.

Cabe señalar que Cruz Medrano, además de ejercer la docencia y laborar como conductor de Didi, fue aspirante independiente a la alcaldía de Ciudad Victoria en el año 2016.