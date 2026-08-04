Paisanas chocan y vuelcan remolque

Tres mujeres residentes en Estados Unidos, quienes viajaban en una camioneta, se pasan un alto en el libramiento Naciones Unidas y carretera Rumbo Nuevo e impactan otra troca; no hay heridos graves

Por Alfredo Peña

Fotos: Alfredo Peña

Ciudad Victoria.-Un grupo de residentes de Estados Unidos protagonizó un choque con volcadura la tarde del lunes en el libramiento Naciones Unidas, a la altura del cruce con Rumbo Nuevo.

El reporte del accidente se recibió a las 12:30 horas. Al llegar al lugar, las autoridades descartaron personas lesionadas y solo constataron lo aparatoso del impacto.

Como presuntas responsables figuran tres mujeres con residencia en Texas, quienes viajaban en una camioneta Chevrolet Silverado modelo reciente que arrastraba un remolque.

Las tripulantes se dirigían a Ciudad Mante, de donde son originarios sus familiares, y circulaban sobre el libramiento Naciones Unidas en sentido de norte a sur.

Al llegar al cruce con Rumbo Nuevo omitieron la señal de alto correspondiente, lo que provocó que una camioneta Ford Lobo, con placas de Texas y tripulada por dos hombres, impactara la parte delantera izquierda de la Silverado.

La Ford Lobo salió del camino y quedó sobre una división del entronque, mientras que el remolque de la Silverado se volcó y quedó atravesado en los carriles de poniente a oriente del libramiento Rumbo Nuevo.

Una vez en el sitio, los elementos de tránsito estatal procedieron a retirar las unidades para reabrir la circulación.

La camioneta donde viajaban las tres mujeres fue considerada pérdida total ante el fuerte golpe que recibió.