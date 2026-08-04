Tamaulipas se acerca a los 2 millones de visitantes en verano

En los primeros 23 días del periodo vacacional, Tamaulipas recibió 1.8 millones de turistas, un crecimiento del 26% respecto al año pasado.

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Durante los primeros 23 días del periodo vacacional de verano, Tamaulipas ha recibido casi 2 millones de visitantes, lo que representa un incremento del 26 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado, informó el secretario de Turismo estatal, Benjamín Hernández Rodríguez.

El funcionario destacó que en los primeros 23 días de las vacaciones de 2025 se contabilizaron cerca de 1.4 millones de paseantes, mientras que este año la cifra ya alcanzó los 1.8 millones, reflejando una mayor afluencia turística en los principales destinos de la entidad.

Hernández Rodríguez señaló que la Playa Miramar, en Ciudad Madero, continúa siendo el principal atractivo turístico de Tamaulipas, al acumular 876 mil visitantes, acercándose al millón de paseantes durante la presente temporada.

Además, destacó la coordinación entre autoridades estatales y municipales para garantizar la seguridad y atención de los turistas, particularmente en los destinos de playa.

Entre los sitios más visitados también figuran Tampico, Altamira, Nuevo Laredo, Soto la Marina, Mier, Hidalgo y Tula, mientras que los Pueblos Mágicos mantienen una importante afluencia. En el caso de Hidalgo, el destino ha recibido más de 56 mil visitantes durante el periodo vacacional.

Respecto a los destinos de sol y playa, la Playa La Pesca registra casi 100 mil visitantes; la Playa Tesoro, cerca de 21 mil; la Barra del Tordo, en Aldama, suma 16 mil; la Playa Bagdad, en Matamoros, contabiliza 11 mil paseantes; y la Playa San Fernando, alrededor de 6 mil 500 visitantes.

En materia de hospedaje, el secretario de Turismo indicó que durante los dos fines de semana transcurridos de la temporada vacacional, la ocupación hotelera en la zona sur del estado ha estado cercana al 100 por ciento, impulsada por la llegada de turistas y la realización de eventos deportivos de relevancia.

Así también, el funcionario atribuyó estos resultados a la confianza que los visitantes han retomado para viajar a Tamaulipas, favorecida por las estrategias de promoción turística y la percepción de seguridad en el estado.

De igual manera, informó que la dependencia mantiene un monitoreo constante del flujo turístico en la nueva autopista hacia Tula, con el objetivo de medir el impacto de visitantes procedentes de la región del Bajío y fortalecer futuras campañas de promoción dirigidas a ese mercado.

De mantenerse la tendencia actual y las condiciones climáticas favorables, la Secretaría de Turismo estima cerrar la temporada de verano con una afluencia cercana a 4.3 millones de visitantes en todo el estado.