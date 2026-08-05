Lanzan dinomonedas de colección

Emisión que hace la Casa de Moneda de México está dedicada a las especies que habitaron el territorio nacional hace millones de años

Staff

Ciudad de México.-Casa de Moneda de México dio a conocer, a través de su cuenta oficial de Facebook, el lanzamiento de una nueva colección de medallas conmemorativas, bautizada «Dinosaurios de México» y dedicada a las especies que habitaron el territorio nacional hace millones de años.

En la publicación la institución describió el proyecto como un homenaje a la fauna prehistórica mexicana y señaló que cada pieza fue elaborada con diseños de gran detalle, además de un acabado que busca distinguirlas como objetos de colección.

La casa acuñadora invitó al público a adquirir las medallas directamente en sus tiendas físicas, sin mencionar, por el momento, la opción de compra en línea.

La institución definió las piezas como «un fragmento de la historia natural» del país, frase con la que enmarcó la colección dentro de su patrimonio paleontológico.

El anuncio no incluyó el número total de medallas que conforman la colección ni el precio unitario de cada pieza.

Tampoco se detalló si el catálogo se ampliará con nuevas especies en las próximas semanas o si la venta corresponde a una edición con fecha límite.

Casa de Moneda de México es el organismo encargado de acuñar monedas y producir medallas conmemorativas en el país.

La colección «Dinosaurios de México» se suma así al catálogo de piezas que la institución ofrece al público interesado en la numismática y en temas de coleccionismo.

La institución no precisó si el proyecto tendrá alguna relación con exhibiciones o materiales educativos adicionales.

Por ahora la adquisición de las piezas depende de la disponibilidad en punto de venta físico, de acuerdo con lo señalado en el anuncio publicado en Facebook.