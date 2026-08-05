Tamaulipas plantará más de 15 mil árboles y reforestará la Sierra Madre con drones

El gobernador Américo Villarreal explicó que estas acciones forman parte de un programa coordinado con el Gobierno de México para recuperar ecosistemas dañados por incendios forestales

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

VICTORIA, Tam.- Tamaulipas reforzará su estrategia de restauración ambiental con la plantación de más de 15 mil árboles durante lo que resta del año y la implementación de un sistema de dispersión aérea de semillas mediante drones en la Sierra Madre Oriental, anunció el gobernador Américo Villarreal Anaya.

El mandatario explicó que estas acciones forman parte de un programa coordinado con el Gobierno de México para recuperar ecosistemas dañados por incendios forestales y los efectos de las altas temperaturas registradas en los últimos años.

Como parte de esta estrategia, invitó a la población a sumarse a una jornada de reforestación que se realizará este domingo en un predio cercano al ejido San Antonio, en el municipio de Jaumave, sobre la carretera Rumbo Nuevo.

En esa actividad se plantarán especies nativas como mezquite, ébano y yuca, seleccionadas por su adaptación al clima de la región y su contribución a la recuperación de los ecosistemas.

El gobernador destacó que la participación de la ciudadanía será un elemento clave para ampliar el impacto de las acciones de conservación ambiental que se desarrollan en distintas zonas del estado.