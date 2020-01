VIDEO. Hombre trata de salvar las cervezas durante sismo

ISLAS CAIMÁN.- Un hombre se volvió viral tras intentar salvar algunas cervezas en una tienda en Islas Caimán, durante el sismo de magnitud 7.7 que azotó la zona del Caribe.

A través de un video, el momento épico se volvió viral, pues en él aparece el hombre tratando de sostener las botellas de alcohol durante el movimiento telúrico.

Sin embargo, esta buena intención sólo duró unos segundos – cuando el temblor iniciaba- pues al aumentar la magnitud éste tuvo que correr para no ser lastimado por el vidrio de las botellas.

El líquido de las cervezas y de otras bebidas alcohólicas quedaron derramadas sobre los pasillos; no hubo ningún lesionado en el sitio.

Sin embargo, para muchos sí hubo un héroe, pues el hombre intentó salvar el alcohol.

All those good liquors & beers gone to waste now. At least he was a champ for trying to save some of that good stuff during the earthquake today. #earthquake #CaymanIslands pic.twitter.com/sTl9WDNEaH

— Raymond Gayle (@Kentsville) January 28, 2020