México, de los países con menos vacaciones al año en el mundo

MÉXICO.- Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijera en la mañanera que propondrá eliminar los megapuentes, muchos ya están planeando como armarlos, aunque sea gastando sus días de vacaciones, que en México son pocos, de hecho, nuestro país es uno de los que menos días otorga a los trabajadores.

En la actualidad, un empleado que cumple su primer año, por ley sólo tiene derecho a seis días de descanso pagados, y por cada año de antigüedad se le agregan dos, hasta llegar a los 14, luego cada cinco años volverá a sumar dos días, por lo que una persona que trabaja 29 años en una misma empresa tendrá sólo 22 días libres.

En contraparte, en países como Brasil, desde el primer año los trabajadores pueden gozar de 30 días de vacaciones y en Suecia son cinco semanas, de acuerdo a la Organización Internacional del trabajo.

Les comparto una tabla de días de vacaciones en otros países vs México, ahora que no habrá puentes… #ConLosPuentesNo pic.twitter.com/T3X6ShXuxj

Por esta razón, la eliminación de los puentes podría modificar la forma en que los trabajadores solicitan sus vacaciones, ya que, sin duda, con cada puente podían tomar unas mini vacaciones, que ahora tendrían que ‘armar’ tomando algunos de sus días.

No obstante, en 2019, en una ‘mañanera’, AMLO señaló que buscaría que los trabajadores de México tengan más días libres, pues considera que se tienen pocos.

La cultura laboral es horrible en México. Somos unos de los países con menores días de vacaciones por año (en el primer año no merecemos vacaciones xd) y uno de los países con menos días festivos. No me incomoda lo de los puentes, me incomoda que se nos eduque sólo para trabajar pic.twitter.com/iHx2LOuxm0

— DanySalsas (@Danysalsas) February 5, 2020