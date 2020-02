El escalofriante relato del feminicida que desolló a su pareja en la CDMX “Se enojó porque andaba yo tomando y con el mismo cuchillo que me golpeó se lo enterré por el cuello”, relató el feminicida de Ingrid a la policía capitalina.

CIUDAD DE MÉXICO.- Este fin de semana, un hombre de 46 años mató a su esposa, de 25, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México (CDMX). Ahora, salió a la luz el video de la escalofriante confesión del feminicida que desolló a su pareja.

El reportero Carlos Jiménez difundió el video donde el asesino, identificado como Eric Francisco, relata, en estado de shock, por qué y cómo le quitó la vida a Ingrid E.. Y todo por que ella “se enojó de que yo estaba tomando”.

Eric es ingeniero civil y tiene un hijo de 14 años. Su esposa, llamada Ingrid, y él discutieron la madrugada de este domingo 9 de enero en el departamento número 501, en la calle Francisco Tamagno, colonia Vallejo.

En la grabación, un policía interroga al feminicida que desolló a su pareja:

—¿Y por qué le hiciste eso a tu esposa?

—Te digo que empezamos a discutir. Seguimos discutiendo y empezamos a forcejear. Después me dijo que me quería matar y le digo ‘Mátame’. Y que saco el cuchillo y le digo ‘De una vez’, y fue cuando primero como que me lo enterró. Le digo: ‘Dale más fuerte de una vez’ y me pegó como dos veces más.

—¿Y por qué la destazaste?

— No quería que nadie se diera cuenta.

—¿Cómo fue que la mataste?

—Con ese mismo cuchillo que me golpeó: se lo enterré por el cuello.

—¿Y dónde tiraste todas sus partes, sus piezas, la carne que le quitaste?

—Le digo que al drenaje.

—¿Por qué querías ocultar los hechos?

—Por vergüenza, miedo.

Al final, al asesino de Ingrid se le llenan los ojos de lágrimas. Ve aquí el video:

“CON ESE MISMO CUCHILLO SE LO ENTERRÉ en EL CUELLO"

El hombre q habla desolló a su pareja en un departamento en @TuAlcaldiaGAM

Así lo relató a agentes de @SSP_CDMX

-¿Dónde tiraste sus partes?

-Al drenaje

-Porqué querías ocultarlo

-Por vergüenza, miedo

Ya está en @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/VYdAG8KR33 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 10, 2020

CON INFORMACIÓN DE RADIO FORMULA