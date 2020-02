No habrá impunidad en caso Río Bravo: CDV En el caso de Río Bravo como en cualquier otro municipio de la entidad, la estrategia de seguridad es la de no dar tregua contra los violentos

REYNOSA, TAMAULIPAS.- En la muerte de un joven el fin de semana pasado en Río Bravo, presuntamente por Policías Estatales, se aplicará la ley, aseguró el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien señaló que la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas, lleva a cabo la investigación para deslindar responsabilidades.

“Se están haciendo todas las investigaciones y como lo he mencioné anteriormente, aquí no habrá impunidad, si hubo errores, exceso de la fuerza, se va a aplicar la ley, esto no es opción; ya se están llevando a cabo las investigaciones por la Fiscalía General de Justicia”, señaló.

Comentó que en el caso de Río Bravo como en cualquier otro municipio de la entidad, la estrategia de seguridad es la de no dar tregua contra los violentos, “vamos a seguir llevando a cabo las acciones necesarias en coordinación con el Grupo de Coordinación con las fuerzas armadas, Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la de Justicia del Estado”.

El mandatario estatal, asistió en esta ciudad a la inauguración de la segunda etapa del Bachillerato Militarizado “General Alberto Carrera Torres”, que en su segundo año, incrementó su matrícula de 40 a 159 alumnos.

García Cabeza de Vaca, indicó que Tamaulipas, es de las pocas entidades de la República, de donde salen órdenes de aprehensión contra los capos de la delincuencia organizada. “Desafortunadamente, un juez determinó que no tenía una orden de aprehensión federal, sin embargo, no contaban con la astucia del Gobierno del Estado, había una orden y hoy en día está tras las rejas”.

El mandatario estatal, destacó la actuación del Ejército Mexicano, señalando que llevaron a cabo una operación de primer nivel, para capturar al líder delincuencial, “cuando hay coordinación, firmeza y sobre todo una estrategia definida, como la que estamos llevando en Tamaulipas en conjunto con las fuerzas armadas, tenemos los resultados que hoy en día se están llevando”.

García Cabeza de Vaca, comentó que la estrategia de seguridad en la entidad se revisa de manera conjunta con las fuerzas federales y se realizan los ajustes que se requieran, dependiendo de cada región.

“Todas (las estrategias) son perfectibles y estamos haciendo lo propio; y una vez más lo señalo, cualquier situación que se genere de errores por parte de la autoridad, van a tener que pagar las consecuencias, esto es parte de lo que está establecido en Ley, serán los menos, sin embargo, se va a aplicar la ley”, sentenció.