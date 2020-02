Columnas: Crónicas en el semáforo Crónicas en el semáforo

Soy poeta y no lo puedo

evitar. Soy el niño en

mis brazos, el que se

ha quedado sin un reclamo

con un pequeño llanto y un

puño de palabras. Después

todo ha sido silencio, algunas

palabras que el público no

esperaba y luego comencé

a decir un poema que no he

terminado.

En el foro de la ciudad, en

la nube bíblica, en el ágora

pública, bajo las columnas

góticas y corinthians, las

palabras para mí son todavía

un desdoblamiento, un

encuentro tumultuoso a veces,

pero a veces un sitio solitario,

necesariamente desolado.

Escribimos cuando no

queda de otra más que

apersonarse en el fondo de

las cosas que pueden ser una

pelota, un juguete de niño, el

recurso salvaje de un hombre

desesperado, una canción

nocturna, un perro ladrando,

una casa abandonada el

último verano, la primera

sonrisa, el llanto profundo de

una mujer triste, el amor de

la vida, el sueño acariciado,

el último grito de la moda, la

canción profana y el silencio

mustio de la aurora

Duermo a la orilla de un

soplo, en la esquina de la

mujer que me habla en el

cabello largo de la almohada

y despierto en otra vida casi

siempre despertando como

un niño y voy creciendo hacia

la tarde hasta que agotado

me encuentre en cualquier

calle y me devuelva con los

ojos cerrados al vientre de la

noche.

Nunca dije las palabras,

ellas me hablaron, yo sólo

fui el eco de las paredes, el

alumbrado público escrito en

una hoja encontrada en una

botella. Bebí el vino. Ahí venía

ya la fecha con mi nombre, el

sitio donde debía encontrar

un trago de agua y un gato

negro. Era el principio del

fin del mundo y antes que yo

todos lo sabían. Fui el único

ignorante que no corrió

cuando todos corrieron.

Huyendo voy llegando

a dónde mismo. Vengo de

donde vine. Veo a quienes

me dijeron ve, los volví a

encontrar y son otros y son

los mismos, como dedos en

las manos. Los cuento otra

vez con Pitágoras. Digo que

son 10, que es un tumulto,

que no hay nadie, que es

poesía en el aire, en el viento

que es un soplo de humo

el cabello. Es viento que se

enreda en los pinos, subiendo

la loma del muerto en Ciudad

Victoria.

Antes que el ruido, las

voces de los coches no

llevan comas en una hilera

de párrafos, en cada esquina

cambian de tema y es una

vuelta de hoja el semáforo.

Escribo en los altos, en el hilo

verde de las veredas, en el sol

amarillo que me encandila, en

las palabras atropelladas por

las llantas rápidas.

Antes de llegar a la esquina

de 8 Hidalgo pienso y lo

desolada que pudiera ser la

ciudad si no hubiese palabras

con que nombrarla. Escribo

esquina y doy vuelta junto

con dos personas. Atrás de

todo viene otra. Todos vamos

persiguiendo a una persona.

Caminamos sobre una carta

anónima. La ciudad es la

ópera prima donde todos

cantan al mismo tiempo una

canción distinta, antes de

descubrir la farsa.

En la redacción alguien

llama a la puerta. Se asoma

por la ventana, arroja una

piedra a la oscuridad palpable.

Adentro quien escribe es

invisible. Pero el lápiz con el

que escribes es imborrable,

tinta indeleble, lápiz labial

rojo sangre, arena revuelta en

el agua salada, nostalgia de

sirena palabra por palabra.

Escribo sobre madera

con una navaja. Describo

el océano donde navega un

barco que me lleva lejos. Un

carro entre los baches. No

puedo evitar ser poeta a las

3 de la tarde. Me he quedado

con las palabras de todos los

que callaron. Hacemos mucho

ruido y guardamos silencio en

donde se guardan todos los

silencios, donde los silencios

también son palabras. Y

entonces el semáforo cambia

del rojo al verde y escribo que

escribo todo esto en el aire.

HASTA PRONTO