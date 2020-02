Inversiones tienen un pie fuera del país La falta de garantías para invertir y la incertidumbre de la economía, está provocando este fenómeno advierte la IP

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-Actualmente se corre el riesgo de que se registre la fuga de capitales, y se retiren inversiones por no haber garantías para desarrollarse crecer debido a los problemas que enfrenta la economía y por el acoso del gobierno federal a los empresarios, advirtió Christian Perez Cosío Secretario Técnico y Jurídico de la Federación de Cámaras Nacional de Comercio en Tamaulipas.

La economía, continúa cómo la principal preocupación del sector , aunado a la voracidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico por castiga a los empresarios para cubrir el excesivo gasto social que realiza el gobierno.

El problema, dijo es que no ha podido ampliar la base de contribuyentes, por lo que continúa la informalidad, aumenta el gasto y Hacienda quiere sacar el presupuesto federal de los contribuyentes cautivos.

Esta estrategia tiene muy molestos a los empresarios que cumplen con sus obligaciones y están en la legalidad.

En frontera, dijo los esquemas de apoyo como la supuesta reducción de Impuesto al Valor Agregado no solo no ha funcionado, si no que pareciera que el gobierno federal ha olvidado los proyectos que prometió incluyendo trasladar aduanas a Nuevo Laredo.

Aunado a ello, ahora existe la tensión por el problema entre Estados Unidos con Irán ya que aumentó las revisiones aduaneras y eso podría traer consecuencias en las operaciones de comercio exterior como retrasos que representan pérdidas y la tardanza para aprobar el TMEC

Reconoció que existen elementos para ampararse, pero el problema es que las empresas tienen miedo a sufrir represiones de Hacienda, sobre todo porque el gobierno está apretando a empresarios y patrones.

Estamos observando que quienes tienen posibilidades, sacan su dinero de México, por temor a invertir lo cual seguramente este año provocará la fuga de capital de empresas y de empleo, luego que la economía y las política federal de gobierno federal no está generando confianza.