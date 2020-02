Columnas: Entre Líneas Turismo, “manita de gato”

La situación en materia de infraestructura en el rubro de turismo continúa como en antaño, con un mínimo de variantes, a lo más que se llega es a dar una “manita de gato” a lo ya existente dejando para otro momento las grandes inversiones que se ahuyentan por diversos factores principalmente, por el de la inseguridad.

Para corroborar el comentario el Subsecretario de Turismo JOSE LUIS MARTINEZ PORTILLA aseguró que se realizan recorridos por los diversos destinos de playa así como por los principales centro de recreación del estado con la firme intención de darles una remozada o una “manita de gato”.

Esta de más decir que esto ocurre cada que se avecinan periodos vacacionales y es precisamente en esas fechas, cuando las autoridades de turismo se preocupan por brindar espacios limpios y atractivos para los vacacionistas.

En tanto ante la simple posibilidad de crecer ya como panista, las huestes del albiceleste están a la expectativa de lo que haga y diga el antes recalcitrante diputado por Movimiento Ciudadano MARIO ALBERTO RAMOS TAMEZ.

Por lo pronto a quien señalan de consumado esquirol, esta siendo recibido con los abrazos abiertos por algunos panistas, que no todos eso queda claro, lo cierto es que el dirigente del PAN estatal LUIS RENA CANTU GALVAN “el cachorro” esta listo para hacerle reverencias al ex del MC.

Ante esto cientos de verdaderos militantes del PAN se muestran muy inquietos dado el entreguismo mostrado con el también “ahijado” del dueño de la franquicia de Movimiento Ciudadano en el Estado GUSTAVO CARDENAS GUTIERREZ.

Desde luego que llama y mucho la atención que a RAMOS TAMEZ de manera repentina le haya nacido el amor por el PAN partiendo de la premisa que su “padrino” político es un archireconocido y contumaz mercenario de la política, a quien pretenden engañar con esta pantomima si de sobra es sabido que CARDENAS GUTIERREZ jamás la brinca sin huarache.

En medio de todo esto aún esta por verse que el mentado y llamado esquirol vaya a ser el candidato a la presidencia municipal de la capital de estado como ya algunas mentes alocadas entre ellas, su impulsor ARTURO SOTO ALEMAN lo manifiesten abiertamente o ¿acaso violentaran y pasaran por alto a la verdadera militancia?.

Ahora que muy seguramente no será esta la única huida de “figuras” del ámbito político que de pronto “deciden” pegarle al “chapulín”, en ese sentido sabemos de por lo menos par de diputados locales que ya alistan su traspaso, cuestión de tiempo y dinero para finiquitar el asunto, al tiempo.

Todo ello ocurre sin contar del “convencimiento” que se hace con decenas de militantes de otros partidos principalmente del PRI, una cosa es segura, habrá sorpresas y a montones.

En otro punto parece ser a juzgar por los hechos, que ya le levantaron el castigo al titular de la COMAPA en Reynosa JESUS MARIA MORENO “el chuma”.

El referido funcionario tenía meses de no aparecerse en la escena estatal bajo cualquier pretexto, ahora lo hace haciendo todo tipo de comentario dentro del ámbito de su quehacer.

Lo anterior debe de interpretarse como una nueva oportunidad política pues podría convertirse en candidato tanto a la presidencia municipal de su natal Reynosa como a una diputación federal.

El tema es que sería esta la oportunidad que tanto anhela para agenciarse un cargo de alta relevancia luego de tres derrotas en las urnas que lo han estigmatizado de gran manera de ser un candidato perdedor, en fin el caso es que “el chuma” parece estar de regreso, así las cosas.

En otro tema muchos programas federales no terminan por aterrizar en Tamaulipas incluso, existen algunos que de plano no han siquiera iniciado lo que a querer o no, tienen contra la pared a encargado del gobierno federal en Tamaulipas JOSE RAMON GOMEZ LEAL en muchos sentidos.

De arranque no se han entregado el pago concerniente a becas escolares a cientos de estudiantes desde el pasado ciclo escolar, como tampoco se a liquidado lo que corresponde a programas del campo y rubro del campo de la medicina.

Lo anterior ha impactado fuertemente en las aspiraciones del también llamado “Jr” respecto a postularse como candidato a gobernador de Tamaulipas.

Con lo anterior pareciera que el presidente de la república es su principal enemigo político y de ello, sobran los ejemplos.

En otro asunto la Universidad Autónoma de Tamaulipas esta invitando a quienes tienen alguna relación con el Medio Ambiente a través del Instituto de Energía Aplicada los posgrados de Ecología y Manejo de Recursos Naturales.

La encargada del tema la Doctora SANDRA GRISELL MORA manifestó que inicio la selección de aspirantes para el doctorado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales y la maestría en Ecología.

Todo lo anterior corresponde gracias a la disposición por parte del rector de la UAT JOSE ANDRES SUAREZ FERNANDEZ.

