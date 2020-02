Inminente la llegada del coronavirus a México: SST Italia tiene ya un problema serio con 161 casos en un solo día, mientras que en China inicia el decremento, la enfermedad traspasó fronteras

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La presencia del coronavirus en varios países, provoca que sea inminente la llegada de la enfermedad a México, la Secretaría de Salud está tratando los casos de influenza con protocolo para coronavirus, para estar preparados, aunque la influenza es más letal.

Gloria Molina Gamboa, Secretaria de Salud en el Estado, dio a conocer que a la fecha se han presentado en Tamaulipas casos de influenza, misma que aseguró está controlada, al mantenerse durante la temporada invernal con 50 casos y 31 de la temporada normal, con una defunción.

“Nosotros no bajamos la guardia, tenemos en reserva medicamentos para la influenza, saben que no hay medicamento específico para el coronavirus, ya nos preparamos con todos los insumos necesarios en caso de tener los primeros casos que no deben de tardar”.

En relación a la influenza dijo que la alerta generada por madres de familia en un colegio de la ciudad fue falsa, pidió a los padres no mandar información falsa para no distraer de lo importante.

Agregó que a nivel internacional, Italia tiene ya un problema serio con 161 casos en un solo día, mientras que en China inicia el decremento, la enfermedad traspasó fronteras y tiene presencia en 27 países, “muy seguramente nos va a llegar al país”.

El personal está recibiendo capacitación para atender presencia de coronavirus que es una infección respiratoria aguda, pero lo más importante es que la población debe tener el cuidado de protegerse y de no enfermar a sus familiares.

“Es un caso de influenza, estamos trabajando en Tamaulipas como si la influenza fuera coronavirus, la letalidad de influenza es mucho más alta que el coronavirus, hasta ahorita”.

