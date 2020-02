Señora afirma haber estado en el infierno; dice que los cosméticos son del diablo De acuerdo con su testimonio, en el infierno, ese lugar que Dante Alighieri se encargó de ilustrar reproduciendo la misma imagen en la mente de todos los humanos y dejando una huella de terror en...

MÉXICO.- Cuando creíamos que ya habíamos visto todo sobre la señora de «Las Frozen son lesbianas», apareció un nuevo video que la muestra más empoderada que nunca, pues en esta ocasión afirma que estuvo en el infierno y que el maquillaje es del diablo.

De acuerdo con su testimonio, en el infierno, ese lugar que Dante Alighieri se encargó de ilustrar reproduciendo la misma imagen en la mente de todos los humanos y dejando una huella de terror en sus conciencias, habitan animales «tan horrorosos que tan sólo de verlos podrían producir la muerte».

Esto es lo que vio la señora que «estuvo en el infierno»

Pero eso no fue todo porque la mujer también estalló contra los vendedores de cosméticos, quienes dice, hacen pacto con el diablo e incluso llegan a vender su alma, así como a realizar sacrificios macabros como matar bebés, con tal de que les vaya bien en su negocio.

«Hagan caso porque el infierno es real, yo vi el infierno y hay unos animales horrorosos. No hay una gota de agua, no hay comida, no pueden dormir, es tormento eterno»

Señora que «estuvo en el infierno».

Pero una vez que el maquillaje sale a la venta, es maldecido con el objetivo de que la mujer provoque lujuria en los hombres (baia baia, con que justificando la violencia sexual y los feminicidios), además de que contiene ingredientes malignos, según dice.

‪Usar, vender o distribuir cosméticos es PECADO y obra del MALIGNO‬. Posted by Señora Católica on Wednesday, February 19, 2020

«La belleza artificial es del diablo», afirma

Ello porque presuntamente tendrían grasa de cadáver, de murciélago o buitres, en el caso de los labiales negros. Asimismo, opina que la belleza natural es de Dios, pero la belleza artificial del diablo… Ya les decíamos que andaba más inspirada que nunca.

Al parecer la señora obtuvo bastante popularidad desde que se viralizó uno de sus discursos donde dijo que Disney era una cosa del diablo, las Frozen son lesbianas y caballito del cuerno (unicornio) promueve el homosexualismo. ¿Qué les parece?

CON INFORMACIÓN SDPNOTICIAS