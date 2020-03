Salvan a pelícano de morir ahogado; le extraen un celular de su estómago

ESTADOS UNIDOS.- En menudo problema se metió un pelícano travieso en Florida, Estados Unidos, pues se estaba ahogando con un celular que confundió con un pez.

Resulta que el ave le quitó el teléfono a una mujer de la mano y se lo tragó. Ella al ver sufriendo al animal, alertó al Centro de Rehabilitación de Aves Silvestres de los Cayos para que lo auxiliaran.

Al llegar, los especialistas trasladaron al pelícano al Hospital Adam Manglitz para, con sumo cuidado, extraerle el dispositivo.

En un video que circula en redes sociales se puede ver el momento en que uno de ellos, mete su brazo por completo para poder salvar al ave.

Cellphone removed from pelican’s throat at the Florida Keys Wild Bird Rehab Center. The bird apparently snatched out of the hands of someone who was feeding it.#FloridaProblemshttps://t.co/YmiUYoEeum pic.twitter.com/ad5FCbdStV

— SFDB (@sfdb) March 4, 2020