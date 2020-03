Deja Bosnor a proveedores sin pago por meses Emprenderán acciones legales contra la empresa filial de Grupo R, que se ha negado a pagar adeudos desde el 2019

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Proveedores de la zona conurbada, señalaron que la empresa Bosnor del Grupo R dedicada a la fabricación de plataformas petroleras en la margen del Río Pánuco, los ha dejado colgados con los pagos de sus facturas.

Estas empresas analizan tomar acciones legales en contra de Bosnor ante su negativa de pagar sus facturas pendientes.

Algunas de estas compañías que acumulan facturas por cobrar ante Bosnor son: Sumimsa, Grúas Aries, Bombero, Fastenal, Safety Spot , y transportistas.

«Son de 10 a 15 empresas que tienen atrasos desde el 2019, las facturas asciende de 2 millones de pesos en adelante», comentó Juan Francisco Ortega, proveedor de esa empresa.

«El argumento es que Pemex no les paga, nos reunimos con Virgilio Morquecho, Director de proyectos de Bosnor, solo nos dice que el corporativo en México se encarga de los pagos, manda una relación de la cual no les contesta, como que no tienen comunicación con sus corporativos».

Consideró el empresario que no hay tiempos ni un plazo especifico para que paguen.

«Nos piden que mandemos un correo para que ellos gestionen, lo cual ya se hizo, pero la respuesta es que Pemex no les paga, aunque el trato lo hicimos con Bosnor no con Pemex y esto es lo que esta atrasando a muchas empresas».

Algunos de los proveedores señalaron que tienen mas de un año sin cobrar sus facturas, afectando a sus empleados y familias.

«PodrÍamos llevarlo a la vía jurídica para salvaguardar nuestros intereses ya que dependemos de otras empresas que tenemos que proveer equipo y empleados que pagar y cuotas como IMSS Infonavit, y ellos no lo ven de esa manera, solo nos dicen yo te aviso, pero no hay nada seguro ya tiene más de 8 meses la situación».