Así va el día sin mujeres en Victoria La actitud de las mujeres en el 9M ha sido diversa en un recorrido de Expreso por algunos puntos de Victoria

La actitud de las mujeres en el 9M ha sido diversa en un recorrido de Expreso por algunos puntos de la ciudad se ha podido observar a mujeres que acuden a trabajar con playera morada y otras con su vestimenta normal o uniformes.

Como en el caso de una tienda de autoservicio en donde una de las cajeras mostrando su playera morada dijo, “creo que está también es una forma de manifestarme y de apoyar el movimiento, trabajando pero con el color alusivo al movimiento”.

La muestra de compañerismo de notó en el área de panadería de la misma Cadena comercial, que es atendida por puro personal masculino, “apoyamos la postura de nuestra compañeras”, dijeron algunos.

Hay casos en donde resulta difícil

Ir a un paro de labores, no trabajar implica consecuencia, como en el caso de mujeres dedicadas a la venta de comida como gorditas y flautas en diversos puestos, una de ellas dijo; “es por necesidad salir a trabajar, si no trabajo no tengo que llevar de comer a mi casa”.

Algunas escuelas en el horario normal de clases recibieron en promedio de 30 a 40 alumnos como la agéndela 3 y General 2, los alumnos han estado realizando di diversas actividades en grupo, prácticamente con la asistencia de logro hacer un salón de los tres grados.

Los docentes varones están atendiendo las actividades con los estudiantes que acudieron de forma normal.