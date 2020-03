Niega su destitución polémica funcionaria Pese a denuncias por despidos injustificados y malos tratos malos tratos

PÁNUCO.- Pese a las múltiples denuncias en su contra, en la que se señala de malos tratos, despidos injustificados y mal uso de los programas federales, la Subdelegada Regional de programas federales en el Distrito 01 de Pánuco, se mantiene en su cargo.

Se trata María de Jesús Aguirre Barradas, la cual señaló que desconoce del porqué se ha dicho de su supuesta destitución de su actual puesto, asegurando que siguen laborando en la encomienda que le asignaron.

Destacó que el Delegado estatal para esta zona, Manuel Huerta, le ha brindado toda su confianza al referir que su trabajo ha sido tan bueno, que su región es tomada como modelo para otros centros integradores del estado.

En relación a los presuntos despidos injustificados de los servidores de la nación, mencionó que todo lleva un proceso bien delimitado y descarta haber incurrido en injusticias o abusos.

Comentó que aquellos servidores que no se encuentran en su lugar de trabajo y no cumplen con sus designaciones, se le somete a un proceso para saber si continúan o no en su puesto.

En este sentido, dio a entender que las personas que quedaron fuera del proyecto simple y sencillamente no lograron concretar el perfil que se requiere para las labores.