Gestiona Gob Tam recursos para proyectos productivos Se tiene en la actualidad una cartera de 80 proyectos productivos en espera de que se consiga el financiamiento.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Se tiene en la actualidad una cartera de 80 proyectos productivos en espera de que se consiga el financiamiento para ser ejecutados, la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado ya se encuentra en busca de nuevos fideicomisos del Gobierno Federal y de que las reglas de operación sean emitidas para poder iniciar los trámites y gestiones correspondientes para allegar los recursos que se necesitan para el impulso de estos proyectos que son generadores de empleo en el estado

Jesús Rafael Villarreal Cantú, Subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa del Gobierno del Estado, reconoció que para este 2020 se tienen muchos proyectos, pero ahorita vamos a enfocarnos muchos a las franquicias, a la gastronomía que son dos de los temas a los que se les va dar un fuerte impulso tomando en cuenta el potencial de desarrollo que tienen y el crecimiento que se ha observado en los 43 municipios del estado, por ello es que se ha puesto atención en estos rubros

“Sin embargo nos vamos a buscar los financiamientos necesarios vamos a buscar nuevos fideicomisos para ver qué podemos hacer, lo que sí es un hecho es que tendremos que esperar a las reglas de operación de la federación porque tenemos que trabajar con ellos, pero nosotros como estado ya tenemos una bolsa para poder ver que podemos hacer con los empresarios sobre todo los proyectos productivos que tenemos en cartera y que son cerca de 80 proyectos” puntualizó.

Aún no se tiene con claridad cuál será el impacto de los recortes presupuestales anunciados por el gobierno federal en este tema que sin lugar a dudas afectará a las entidades federativas, no obstante ello no impide que se haga el trabajo de gestión ante las instancias correspondientes para bajar los recursos necesarios para apoyar los proyectos productivos que ya se tienen elaborados y presentados y que representan una importante fuente de empleos por ello el interés de consolidarlos