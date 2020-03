Detienen a una persona por intentar exhumar restos de Kobe Bryant

ESTADOS UNIDOS.- La pérdida de la estrella de la NBA, Kobe Bryant sigue dando de que hablar, luego del dramático accidente en el que perdió la vida, el día de hoy autoridades de California confirmaron que detuvieron a una persona por profanar y excavar la tumba del deportista.

La Policía del Estado de California señaló que dentro del Pacific View Memorial Park, una persona vandalizó y cavó en la tumba del ex elemento de los Lakers.

Los hechos fueron registrados el día de hoy, sin embargo, las autoridades no han revelado la identidad del agresor.

Cabe recordar que Bryant fue privado de la vida en un accidente en helicóptero acompañado de su hija Gigi y otras siete personas.

