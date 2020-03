El crudo relato de una paciente con coronavirus: “Es como tener vidrio en los pulmones”

REINO UNIDO.- Una mujer británica, de 39 años, grabó un video que circula por las redes sociales y en el que muestra crudamente las dificultades de salud que atraviesa tras contraer coronavirus​. La joven, madre de dos niñas, fue internada el viernes 13 de marzo y el domingo 15 recibió la confirmación de que estaba infectada con Covid-19. Con su testimonio busca generar conciencia en los adolescentes que piensan que la enfermedad no les puede tocar.

Desde la cama del hospital, Tara Jane Langston narra sus padecimientos diarios por la enfermedad que en Reino Unido ​ya cuenta con 2713 casos confirmados.

La mujer se grabó con su teléfono y se la ve conectada a su respirador, habla agitada y a lo largo del mensaje tose y toma aire para continuar con el relato.

“Respirar es como tener vidrio en los pulmones , es difícil de explicar, pero cada respiración es una batalla”, grafica crudamente la mujer que permanece en la unidad de cuidados intensivos. Entre cánulas y un catéter la mujer cuenta que no puede respirar sin ellos y que, pese a su estado, considera que está mucho mejor que cuando ingresó.

“Ya perdí la cuenta de los días”, remarca y advierte a quienes crean tener los síntomas de coronavirus o a la personas fumadoras: “Dejá los cigarrillos porque necesitás tus pulmones”.

Además la mujer describió que no pudo ver a su familia ni amigos por su estado y su condición de aislamiento y pide a quienes vean el video: “No se arriesguen. Si alguien está pensando en arriesgarse, solo míreme. Estoy en la unidad de cuidados intensivos. No puedo respirar sin esto”.

Explicó que el hecho de estar infectada cambió totalmente su visión de la realidad: “La gente tiene que darse cuenta de que necesita aislarse, es la única manera”. “Cualquier restricción que el gobierno haya puesto ahora debería haberse hecho hace dos semanas, creo. Mi historia debería ser una advertencia para los demás, deben tomar esto en serio».

Había estado enferma hace dos semanas después de ser diagnosticada inicialmente con una infección en el pecho y le dieron antibióticos, que tomó junto con el ibuprofeno y el paracetamol. Langston, mesera, ahora cree que el ibuprofeno puede haber exacerbado el virus.

OK. Previous reports about this being an old video are wrong, according to UK media outlet dailymail, who spoke with her recently.

