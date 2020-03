Expone Rivas a organismos NLD prevención ante covid-19 El alcalde destaca que la prioridad es salvaguardar de ese virus a todos los y las neolaredenses y pide a la población seguir las medidas preventivas.

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- El alcalde Enrique Rivas participó una reunión con integrantes de Organismos NLD a quienes compartió las acciones de prevención que el gobierno municipal ha instruido para salvaguardar la salud de todas y todos los neolaredenses ante la presencia del Coronavirus

Algunas de estas acciones son: servicio de atención a la ciudadanía con personal de guardia en todas las áreas municipales; trabajar desde casa, cierre temporal al público del zoológico, acuario, parques deportivos, museos; cancelación de eventos públicos, instalación de filtros sanitarios en puntos estratégicos de entrada a la ciudad, por mencionar algunos.

«Hoy por hoy la política que tenemos que compartir y difundir es no te expongas, quédate en tu casa lo más que puedas, lo cual yo les pido a ustedes líderes de Nuevo Laredo. No podemos provocar el pánico, pero tenemos que tomar al extremo las acciones preventivas, no necesitamos que haya un caso en Nuevo Laredo para que todos estemos en alerta máxima», dijo el Presidente Municipal.

Rivas Cuéllar agregó que hasta el momento, no hay casos de Coronavirus en Nuevo Laredo, hubo uno sospechoso ya descartado, sin embargo señaló que si no se siguen las medidas de prevención, inevitablemente se presentarán contagios porque el virus se propaga rápidamente.

En esta reunión estuvieron como invitados especiales, el director de Salud Municipal Jaime Emilio Gutiérrez y el jefe de la Jurisdicción Sanitaria V, Óscar González Arrambide, para compartir las medidas de prevención de contagios del COVID-19.

Para finalizar, el portavoz de Organismos NLD, Rodolfo Garza, dijo que con esto les queda más que claro que las acciones preventivas son vitales para evitar contagios de Coronavirus en la ciudad.