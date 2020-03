Reducirán atención al cliente en restaurantes de Tam por Covid-19 Se dara prioridad a la comida preparada para llevar con todas las medidas de higiene y quienes acudan a los negocios solo se atenderá en aquellos donde puedan tener mesas que estén a 1.5...

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-A raíz de lo que esta ocurriendo con la pandemia del Coronavirus, el sector restaurantero de Tamaulipas acordó con COEPRIS y el Gobierno del Estado reducir hasta en un 50 por ciento la capacidad de atención al cliente en los restaurantes, se dara prioridad a la comida preparada para llevar con todas las medidas de higiene y quienes acudan a los negocios solo se atenderá en aquellos donde puedan tener mesas que estén a 1.5 metros de distancia entre comensales.

Pablo Reyna Quiroga presidente estatal de la Camara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados explico que se han estado reuniendo con autoridades sobre el COVID-19 mismas que han sido muy productivas por la manera en que se están manejando la situación, el acuerdo al que llegamos con COEPRIS y el Gobierno del Estado es que vamos a operar con ciertas limitaciones sin afectar la operatividad del restaurante porque hay que tomar en cuenta que somos parte de la cadena de alimentos de la gente y tenemos que redistribuir a la gente para que no existan aglomeraciones en las cadenas ni en las tiendas de conveniencia y una de las cosas que vamos a trabajar son los alimentos terminados con todas las medidas de seguridad pero si la gente quiere ir al restaurante a comer solo se va poder ofrecer aquellas que tengan mesas de un 1.5 metros de distancia entre comensal y comensal.

Resaltando que es por cuestión de seguridad y eso lo entendemos perfectamente bien los empresarios y vamos a trabajar al menos de un 50 por ciento de nuestra capacidad si alguien tiene capacidad para atender a 100 personas lo va tener que reducir a 50 personas nada más, y vamos a manera un horario de 7 de la mañana a 10 de la noche, destacando que ya se contempló el descanso a mujeres embarazadas que son un 5 por ciento de quienes laboran en los restaurantes, por lo que no afectara tanto la operación de estas empresas.

Sobre los estímulos que están solicitando al Gobierno preciso nosotros presentamos una propuesta a las autoridades descuentos en el manejo de alimentos, en los exámenes para laboratorios porque debemos tener al personal al 100, también pedimos prórroga para las licencias, pagos y permisos que no se pague en una sola exhibición sino que les den oportunidad de liquidar eso durante todo el año, y se está solicitando una línea de crédito si es que la situación se vuelve critica directamente con Inversión Tamaulipas a una tasa baja, pero no se esta pidiendo que les quiten o condonen.

Aclaro que hasta ahora no hay datos que se cierren restaurantes, aunque bares discotecas, casinos y centros nocturnos, en el caso de CANIRAC no se tiene reporte de cierres de negocios, aunque existe la angustia normal por lo que está pasando pero no se ha llegado a esos extremos