Drones podrían hacer tareas de desinfección contra coronavirus Para hacerle frente al coronavirus en México, varias personas que operan drones están organizando una red para utilizarlos en tareas de desinfección

MÉXICO.- Para hacerle frente al coronavirus en México, varias personas que tienen y operan drones, están organizando una red para utilizarlos en tareas de desinfección, patrullaje e incluso transportar medicinas o alimentos.

La propuesta surgió del empresario Luis Alfonso Escobedo, quien considera que la tecnología que ya es usada en países como China, Italia y España, permite realizar estas tareas de forma más rápida y sin riesgo de contacto directo entre personas.

Luis Alfonso Escobedo, empresario, dijo: “Yo por eso es que convoco a la sociedad, convoco a los droneros a que nos unamos para que así entre todos los equipos que tenemos, distribuyéndolos por regiones, podamos ser una alternativa, un apoyo”.

La iniciativa la lanzó el pasado 23 de marzo a través de redes sociales y en unas horas, más de 100 personas que tienen drones se pusieron en contacto, para ofrecer sus equipos y su tiempo, en caso de que las autoridades lo requieran.

En México, asegura el empresario, el uso de drones aún es escaso por lo que ni los gobiernos estatales ni el federal podrían implementar un programa de este tipo por sí solos.

Luis Alfonso Escobedo, empresario, señaló: “Porque en efecto en la policía no hay drones, no hay suficientes drones, no hay gente capacitada para pilotarlos y tampoco va a haber el dinero para poderlos comprar”.

De acuerdo con el proyecto, los drones se podrían usar para tres actividades en una etapa de la epidemia en la que se restrinja la movilidad de las personas.

Luis Alfonso Escobedo, empresario, agregó: “El equipo de aspersión que son este tipo de drones convertirlo en equipos de sanitización. Después tengo otra área que sería enfocarnos en la vigilancia, en utilizar los drones para vigilar que la gente no salga, para persuadir en este caso viniendo desde la sociedad. Y por último el de drones para enviar paquetería de un lado a otro”.

Hasta ahora, hay participantes de 25 estados del país y ya hay un importante número de drones de diferentes tamaños y capacidades.

El proyecto contempla el uso de algunos drones con cámaras térmicas para monitorear la temperatura corporal para que el personal médico pueda identificar casos potenciales o el avance en pacientes confinados.

