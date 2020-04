Gobierno de NL anticipa alto a producción y distribución de bebidas alcohólicas en todo el país El gobernador Jaime Rodríguez Calderón informó este miércoles que detendrá la producción y distribución de cerveceras en todo el país a partir del viernes.

NUEVO LEÓN.- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, informó este miércoles que detendrá la producción y distribución de cerveceras en todo México porque esta actividad no es esencial, además de que el alcohol no es una necesidad básica en medio de la contingencia del coronavirus.

“La producción de alcohol y de bebidas alcohólicas no es esencial, se para la producción, se para la distribución y por lógica se para la venta en los establecimientos. No habrá producción, se cierran las empresas cerveceras y por consecuencia la venta de bebidas alcohólicas a partir del 3 de este mes en todo el país”, dijo Rodríguez Calderón en conferencia de prensa.

En Monterrey, la principal planta cervecera pertenece a la empresa Heineken Cuauhtémoc Moctezuma, que produce las marcas Indio, Dos Equis, Sol, entre otras.

“Estamos hablando que por estos 30 días debemos de tener una disciplina para tener menos movilidad en la calle porque solo así podemos vencer al virus”, agregó.

El gobernador de Nuevo León dijo que el consumo de alcohol en casa bajo una situación de confinamiento podría generar problemas y recomendó a los gobiernos estatales declarar la Ley Seca, considerando que cada entidad es autónoma para tomar la decisión.

“Le vuelvo a hacer un llamado a la población: no hagan compras de pánico. De nada les va a servir la cerveza… y el alcohol… por favor, no hagan eso… si estamos diciendo que es un acuerdo nacional para salvaguardar la salud de ustedes… y si ustedes salen a la calle, agrandan el problema. El virus ya está, con nosotros… si ustedes abarrotan los negocios por comprar un seis de Tecate… no la frieguen… no está bien…”, resaltó el Bronco.

Por su parte, una fuente cercana a Forbes México que trabaja en la industria cervecera dijo que la empresa está revisando los impactos de atender los lineamientos de gobierno y hasta el momento detuvieron la distribución de cerveza Heineken.

“Hasta no tener claridad, no se levantan pedidos ni se distribuye”, señaló.

#LeySeca #COVIDー19

Confirma el Gobernador de Nuevo León la aplicación de una ley seca y paro en la distribución de cerveza a causa de la contingencia por el #coronavirus a partir del viernes 3 de abril… @canal28nl @Noticias28nl pic.twitter.com/3RtykjN8h2 — Julio César Cano (@JulioCesar_Cano) April 1, 2020

Forbes México contactó a Heineken y a Grupo Modelo sin obtener una respuesta inmediata ya que usuarios de redes sociales han reportado que en varios establecimientos están prohibiendo la venta de sus productos.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México informó que no ha declarado la Ley Seca por motivo de la declaración de la emergencia sanitaria.

Informo. Nadie ha declarado Ley Seca. https://t.co/Cq1s8E4C2i — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 1, 2020

CON INFORMACIÓN DE FORBES