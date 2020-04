Por cuarentena la CIA libera 10 investigaciones sobre OVNIS

ESTADOS UNIDOS.- Aunque era un secreto a voces, el mundo sabe de la existencia de la CIA (Central Intelligence Agency) que Estados Unidos se ha empeñado de ocultar, al igual que un sin número de investigaciones que han realizado a lo largo de los años, incluyendo los avistamientos de ovnis.

Pues bien, el día de ayer a través de su cuenta de Twitter han anunciado que ya se encuentran disponibles 10 documentos sobre el fenómeno OVNI y la vida extraterrestre emitidos a finales de los 40 y principios de los 50 divididos, para cualquier persona que quiera consultarlos, ya sean creyentes o no de este tema tan particular y te los compartimos a continuación.

CIA never shies away from a challenge, even when they seem…otherworldly. #StayHome and learn more about CIA's investigations into UFOs.https://t.co/OI2kH1UoLP pic.twitter.com/vSvgXVbG8a

— CIA (@CIA) April 1, 2020