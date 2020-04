Padres piden descuentos en colegios La PROFECO advirtió que aunque pueden llegar a un acuerdo, los pagos deben hacerse

No tenemos injerencia: SET

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET), no tiene injerencia en los cobros o cuotas por inscripción y mensualidades de las escuelas privadas, dijo Magdalena Moreno Ortíz.

La Subsecretaria de Educación Básica dio a conocer que ese tipo de planteles; -privados- “como colegios particulares prestan un servicio, (educativo) en base a ese servicio se realiza el cobro”.

Explicó que ya queda a criterio del colegio como empresa si autoriza algún tipo de descuento, dijo tras recordar que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), emitió algunas consideraciones en ese tema.

“Ya la PROFECO emitió opinión en el sentido de que la contingencia no es motivo para suspender pago de colegiaturas pues la suspensión de clases no es por causa atribuible a los colegios”.

A la Secretaría no han llegado documentos de ese tipo, porque no se puede hacer ninguna intervención, reiteró tras señalar que la SET no tiene injerencia ni puede manejar una postura diferente a la de PROFECO, puesto que por eso existe el sistema oficial.

“No tiene la SET injerencia en el cobro de colegiaturas pues estas se derivan de una prestación de un servicio”.

Padres de familia de diferentes colegios privados de Victoria están solicitando a las instituciones, facilidades o descuentos en las colegiaturas mensuales, debido a los impactos del Covid-19.

Sin embargo, la Profeco ya fijó su postura y advirtió que las cuotas deben pagarse aunque dio la opción de que padres y escuelas lleguen a un acuerdo especial.

Los pagos sí deben hacerse ya que el decreto presidencial no elimina la obligación del pago de servicios, advirtió la dependencia.

En un comunicado la procuraduría explicó que “los cobros de las colegiaturas de los meses de marzo y abril tendrían que ser considerados bajo circunstancias especiales porque la clase virtual reduce gastos en servicios de luz agua y otros para las escuelas”.

En la capital del estado, los padres de familia del Colegio Antonio Repiso ya hicieron la solicitud formal, sin embargo la institución educativa solo externó que hay un descuento del 15 por ciento a la mensualidad del mes de abril siempre y cuando los pagos por alumno estén al corriente al mes de marzo de este año.

La administración General del Colegio emitió un comunicado a los padres informando las medidas que implementará para apoyarlos por la contingencia del Coronavirus.

En el mismo establece parte de los días de clase perdidos se recuperarán en el período vacacional de julio y agosto, y en esos meses no se cobrará colegiatura.

“Solidarizándonos con ustedes en el aspecto económico, se les brindará apoyo con un descuento del 15% en la colegiatura el mes de mayo del 2020 a los padres de familia cuyos hijos (as) no cuenten con beca del Colegio o de la SSET y estén al corriente en el pago de colegiatura hasta abril del 2020”, externaron.

La petición de los padres de familia, también asentadas en un oficio, que no fue recibido por ninguna autoridad del colegio, planteaba una reducción de la mitad del pago total de las colegiaturas durante el periodo que dure la contingencia.

“Solicitamos que el Colegio no sea indiferente ante la situación económica que atravesamos muchos padres de familia que no tenemos un salario o ingreso fijo”, señalaban.

Se sabe que el Colegio Antonio Repiso no es el único donde los padres de familia han solicitado la reducción en las colegiaturas. Trascendió que en otras instituciones privadas de todos los niveles educativos, hay intención de los padres para pedir formalmente los descuentos.

Ayer, el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, informó que es conveniente que escuelas y los padres de familia o usuarios del servicio concilien y acuerden condiciones de flexibilidad para realizar los pagos que pueden ser en parcialidades o meses sin intereses, cuota reducida o alguna otra modalidad.

En Ciudad Victoria hay 17 colegios, escuelas y universidades privadas que podrían estar en esa situación, lo importante señala el comunicado de la PROFECO es que “la emergencia sanitaria no es pretexto ni libera a quien recibe el servicio de sus obligaciones de pago ya que éste no se presta por una causa de fuerza mayor y se debe tratar el tema escuela por escuela donde sea necesario e incluso atender situaciones de alumnos en particular”.