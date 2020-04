FOTOS: Encuentra un coche de los años 1950 enterrado en su jardín

INGLATERRA.- Un residente de Heckmondwike, en el centro de Inglaterra, encontró enterrado en su jardín un coche clásico de los años 1950 entero. El hallazgo, ya de por sí sorprendente, se vuelve aún más interesante cuando, según recoge el portal Unilad, se tiene en cuenta que podría haber pertenecido a un agente secreto.

John Brayshaw, de 40 años, se mudó a su actual casa en Heckmondwike hace seis meses y recientemente decidió arreglar el jardín trasero de su nuevo hogar. No obstante, poco después de comenzar a cavar el suelo, Brayshaw topó debajo del césped con algo duro que resultó ser un automóvil viejo.

«Es realmente raro. No es algo que encuentres todos los días, está literalmente en medio de mi jardín. Es una de esas cosas que literalmente tienes que ver para creerlas», relata Brayshaw.

«Vi el techo y pensé ‘¿quién enterraría el techo de un coche?’. Seguí cavando y vi la puerta, el volante, y me di cuenta de que era un automóvil completo con la placa de matrícula. Lo único que faltaba eran las ruedas», continuó Brayshaw.

Gardener is left stunned after digging up a 1950s #Ford Popular car. Read more > https://t.co/RhkVt18vCz pic.twitter.com/4PB07xMWLr

— Marshall Motor Group 🌈 (@MarshallGroup) April 10, 2020