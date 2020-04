Se suman negocios a huelga de impuestos Empresarios de Victoria estiman que la medida que toman está basada en la ley y tiene como finalidad evitar el cierre de comercios en esta etapa crítica

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPA.S-Comerciantes de Victoria se sumaron a la suspensión de pagos de impuestos convocada por la Federación de Cámaras de Comercio.

Representantes del comercio local advirtieron que en su caso esta medida comenzó desde este fin de semana y aplicará sobre todo en los pagos al gobierno federal.

Con ello, detallaron, se permitiría a empresarios recuperarse y estabilizar sus negocios que son seriamente afectadas por la Emergencia Sanitaria del COVID-19, dijo José Luis González Loperena, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en la zona centro del estado.

La CANACO Victoria inició desde el viernes la “huelga de pagos” de impuestos federales hasta que se reactive la economía y dejan en claro que la medida que están tomando está considerada en la ley que indica que en tiempo de contingencia, el Estado puede diferir el pago de las contribuciones mientras pasa la crisis.

“Lamentablemente hay cerrazón en autoridades federales, que no se han prestado al diálogo, por ello crece la posibilidad que siga creciendo el desempleo”, dijo.

Esta convocatoria de las cámaras de comercio de Tamaulipas viene acompañada por la presentación de amparos para justificar la falta de pago.

La suspensión sería total mientras dure la cuarentena, es decir tampoco se pagarían impuestos atrasados.

Se detalló que los impuestos que no se pagarán “por lo menos mientras dure la contingencia” son IVA e ISR, así como las cuotas del IMSS e Infonavit e incluso los pagos a la Comisión Federal de Electricidad.

El líder de los comerciantes en Victoria confió en que no lleguen a medidas extremas y que los tres niveles de gobierno comprendan que la situación se ha complicado mucho para los empresarios, por lo que existe la amenaza de quebrar a miles de empresas.

Esto, dijeron, representaría la pérdida de empleos como se registra con casi 12 mil fuentes de trabajo que ya no existen debido a la emergencia sanitaria que decretaron las autoridades federales y que ha paralizado la economía en todo el país.

Se estima que en Victoria, al menos el 90% de los negocios han sido cerrados de manera temporal al ser considerados como no esenciales durante la contingencia sanitaria.

Esto significa una importante carga económica para los empresarios, que deben seguir pagando servicios y nóminas a pesar de no estar obteniendo ingreso alguno.

En Victoria, durante los últimos días, en los operativos de supervisión y vigilancia la Coepris ha logrado que entre 500 y 600 establecimientos del centro de la ciudad cerraran sus puertas, viéndose en la necesidad de colocar sellos de clausura en dos establecimientos que no acataron el exhorto de cierre.

Los empresarios comerciantes y prestadores de servicios en la capital, podrían ser objeto de multas que van desde los 240 mil pesos a casi dos millones por reincidencia de abrir sus puertas cuando se les ha invitado a cerrarlas por la contingencia del Covid-19.

La Federación Nacional de Cámaras de Comercio advirtió el sábado que serían 20 mil empresas de todo el estado las que dejarían de pagar impuestos y servicios a partir de este fin de semana.

En Tamaulipas recientemente se anunció la creación de un fondo de 300 millones de pesos para ofertar créditos a tasas de interés baja a empresarios micros, pequeños y medianos, que representan el 85 por ciento de quienes tienen empresas en el estado y se dio a conocer que al menso 10 mil empresas participarían.