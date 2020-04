Crisis del coronavirus obligaría a Bob Iger a retomar la presidencia de Disney Esto lo habría confirmado el propio Iger a The New York Times; si bien los detalles no están claros, todo indica que fue él quien sugirió la idea a la compañía, misma que aceptó la...

ESTADOS UNIDOS.-El retiro de Bob Iger tendrá que esperar, debido a la crisis que Disney enfrenta, derivada de la pandemia del coronavirus, el antiguo CEO retomaría sus funciones con el fin de ayudar en el futuro inmediato de la empresa.

Esto lo habría confirmado el propio Iger a The New York Times; si bien los detalles no están claros, todo indica que fue él quien sugirió la idea a la compañía, misma que aceptó la ayuda de manera casi inmediata debido a los logros que se hicieron durante su administración.

Él reasumiría gran parte de sus anteriores funciones, siendo la cara de la empresa en durante esta crisis, informando a la prensa y accionistas lo que sucede durante el paro general que mantiene.

Bob Chapek no sería reemplazado por el momento

En febrero de este 2020, Bob Iger anunció su retiro de la presidencia de Disney, siendo reemplazado por Bob Chapek de manera inmediata; se esperaba que el ex-CEO se mantuviera como asesor y presidente ejecutivo hasta su retiro definitivo en el 2021.

En ese momento, no se conocía la magnitud de la pandemia por el coronavirus, ni cómo afectaría esta a la industria del cine y el entretenimiento, específicamente a Disney. De ahí que ahora se recurriera a Iger, pues todo indica que los actuales responsables han sido superados.

No obstante, no se tiene planeado que Chapek abandone completamente su puesto en favor de Iger, por el momento; la idea es que ambos trabajen juntos para sacar a flote la empresa del que sería el escenario más complicado que han enfrentado en su historia.

Así, Chapek se mantendría con el rol de «presidente», mientras que Igor seguiría siendo «presidente ejecutivo»; aunque este último estaría metido en cuestiones de gestión y logística, como lo hiciera en sus 14 años al frente de la empresa.

CON INFORMACIÓN DE SDPNOTICIAS