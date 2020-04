Alrededor de mil trabajadores retoman actividades en Kemet Se está negociando con la empresa para que les paguen a tiempo a los empleados que no están trabajando

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Cerca de mil trabajadores de la maquiladora Kemet de los dos turnos, ya están reincorporados en sus labores en medio de estrictas medidas sanitarias.

Lo anterior, con la promesa de que en caso de que se agudice el tema del contagio del coronavirus, serán enviados a sus casas con el 100 por ciento de su sueldo, reveló la dirigente de la planta María Dolores Zúñiga Vázquez, quien dijo que mientras tanto, Aptiv ya inició una encuesta para conocer el estado de salud de sus empleados y tratar de regresar a trabajar quienes no estén dentro de los grupos de alto riesgo.

Destacó que en el caso de Kemet, se está negociando con la empresa para que les paguen a tiempo a los empleados que no están trabajando, por entrar en los grupos de más alto riesgo de afectación del COVID-19.

A los que están asistiendo se les dará un bono de 500 pesos por semana, siempre y cuando no falten.

Además, la planta se compromete a que si la situación sanitaria se complica, cerraran y se suspende el bono, pero se paga el salario íntegro.

Hasta ahora, ha sido una empresa muy comprometida y comprensiva con sus trabajadores y en su relación empresa sindicato.

A los trabajadores se les aplican todas las medidas de seguridad sanitaria, tales como guantes, cubre bocas, gel antibacterial, sana distancia, entre otras.

En cada turno, son 500 trabajadores los que se encuentran laborando ya con normalidad, por lo que en los dos turnos suman mil empleados activos en estos momentos.

Asimismo, en la maquiladora Aptiv con más de 5 mil empleados en las dos plantas, los directivos no dan la cara para evitar pagar el 100 por ciento de sueldo.

La demanda que se interpuso ante la Subsecretaría Federal del Trabajo, no ha sido contestada, mientras la plantilla laboral está ganando el 50 por ciento en sus casas, cuando la disposición oficial del gobierno fue que se les respetara el 100 por ciento de su salario íntegro.

Esto no se ha conseguido, porque no hay autoridades ante quien quejarse, y los oficios que se han enviado no han sido respondidos, tal y como lo esperaban, puntualizo la también Secretaria General del Sindicato Industrial de Trabajadores de Maquiladoras en Ciudad Victoria.