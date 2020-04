Familia recrea playa de Mazatlán en el patio de su casa; la premian con un vuelo Además del gesto de la aerolínea, la Oficina de Promoción Turística de Mazatlán, le regaló un certificado por un viaje de cortesía para los integrantes la familia, según lo informa Milenio.

MAZATLAN.-Una familia de San Pedro, Coahuila, se hizo acreedora a un viaje redondo por parte de la aerolínea Volaris, quien la premió por echar a andar la imaginación y recrear playa de Mazatlán en el patio de su casa.

Como muchos mexicanos, la familia González Morales esperaba las vacaciones de Semana Santa para salir de paseo, pero tuvo que cancelar el viaje y quedarse en casa para respetar la Sana Distancia y evitar más contagios por coronavirus.

Además del gesto de la aerolínea, la Oficina de Promoción Turística de Mazatlán, le regaló un certificado por un viaje de cortesía para los integrantes la familia, según lo informa Milenio.

Los cuatro miembros de la familia González Morales tenía planeado ya su viaje para estas vacaciones, pero se vieron trucadas ante el llamado de reguardarse en casa ante la Emergencia Sanitaria por el Covid-19.

Sin embargo, padre y madre no se desanimaron e invirtieron sus ahorros en comprar una piscina inflable y botes de pintura para transformar el patio de su casa en una “playa” y así animar a sus hijos.

Christian González, quien es el padre de la familia, es maestro de secundaria, y manifestó estar a favor de la permanencia de las personas en sus casas para frenar los contagios por la pandemia mundial del coronavirus.

La imaginación y conciencia de la familia no pasaron desapercibidos para la aerolínea Volaris, quien al destacar la acción en su perfil de Facebook, informó que le regaló un viaje redondo a cualquiera de sus destinos nacionales o internacionales.

«Estos actos son los que nos mueven a hacer que todo el mundo vuele, ¡gracias por inspirarnos!»

Volaris

¡Amamos a los viajeros de corazón! 🥰 Por eso, le damos un vuelo a Profr Christian Gonzalez y a su familia para que… Posted by Volaris on Wednesday, April 15, 2020

Las autoridades federales aclararon a los mexicanos antes de la llegada de la Semana Santa que “no son vacaciones” por lo que les hizo un llamado a quedarse en casa para evitar contagiarse o contagiar de coronavirus.

En reiteradas ocasiones, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que «no hay vacaciones» porque existe una disposición general en México para combatir el nuevo coronavirus.

El doctor subrayó que «si no nos movemos, el virus no se mueve y no hay contagios, quédate en casa, no salgas de vacaciones, mantente donde estás».

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud (Ssa) hasta este miércoles 15 de abril que en México hay un total de 5 mil 847 casos confirmados de Covid-19 y 449 muertes.

CON INFORMACIÓN DE SDPNOTICIAS