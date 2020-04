NASA capta impresionante FOTO satelital de erupción del volcán Krakatoa

FILIPINAS.-La NASA dio a conocer una imagen captada por el satélite estadounidense terrestre llamado Landsat 8, en el que se observa la erupción del volcán Krakatoa, ubicado entre las islas de Java y Sumatra, en Indonesia.

La explosión registrada durante el pasado lunes fue observada por el satélite que plasmó una densa humareda de color blanco, la cual es generada por los vapores de gas y agua que salen del volcán.

Por ahora, el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos de Indonesia señaló que se encuentran en “Fase 2”, por lo que se han elevado los cuidados para los lugares cercanos al Krakatoa.

La impresionante imagen que registró el satélite muestra la actividad importante que ha tenido el volcán Krakatoa en los últimos días, ya que el pasado sábado 11 de abril registró una erupción que provocó una emisión de lava y expulsión de cenizas.

