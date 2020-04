Estudiantes de Texas no volverán a las escuelas por el resto del año, anuncia el gobernador El mandatario Greg Abbott indicó en conferencia de prensa que quedan cancelados los ‘proms’ y las graduaciones quedan pospuestas.

TEXAS.- El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó que firmó una orden ejecutiva para mantener las escuelas cerradas para estudiantes por el resto del año escolar para disminuir los casos de coronavirus en el estado.

En conferencia de prensa este viernes, el mandatario anunció su plan para reabrir la economía del estado ‘poco a poco’. Hasta este viernes 17 de abril, se han registrado 17,265 casos de coronavirus en Texas y 429 muertes. Abbott indicó que «debido a los esfuerzos de todos para frenar la propagación, estamos empezando a ver destellos de esperanza de que el virus pronto estará detrás de nosotros”.

En cuanto a las escuelas, Abbott reiteró que quedan cancelados los ‘proms’ y las graduaciones quedan pospuestas. Sin embargo, los maestros podrán continuar visitando las escuelas para planificar sus cursos en línea y trabajar con materiales que entiendan son necesarios.

Hasta el momento no se informó qué pasará con el año escolar 2020-2021.

Esta es la estrategia del gobernador para reabrir los negocios en el estado:

– A partir de abril 27 se eliminan las restricciones en cirugías. El gobernador había firmado una orden ejecutiva para reducir estas operaciones con el fin de habilitar más espacios en hospitales para pacientes de coronavirus.

– El sector minorista y los centros comerciales podrán operar a partir del 24 de abril, pero exclusivamente para artículos para llevar o para entregar a domicilio. Las personas no podrán entrar a los centros comerciales.

– A partir de abril 20, los parques estatales pueden reabrir pero los visitantes tienen que usar cubrebocas y tienen que mantener la distancia de 6 pies. Asimismo, se indicó que no podrán ir en grupos de 5 personas.

– Escuelas no van a regresar a clases por el resto del año escolar. Maestros podrán ir a las escuelas para cuadrar materiales en linea.

– En abril 27 se darán detalles sobre formas adicionales de abrir negocios en Texas. Se podrían esperar más aperturas en mayo cuando se hayan disminuido los casos.

CON INFORMACIÓN DE UNIVISIÓN