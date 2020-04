Silvia Pinal se recupera ¡Y sale con cadera de titanio! Su hijo Luis Enrique compartió su “alegría y felicidad” porque la primera actriz salió muy bien de la operación

MÉXICO.- Silvia Pinal se recupera luego de que ayer se cayó, se rompió la cadera y la tuvieron que intervenir de emergencia.

Su hijo Luis Enrique compartió su “alegría y felicidad” porque la primera actriz salió muy bien de la operación.

“El doctor ya nos vino a dar las indicaciones. Dice que salió de maravilla, que sus huesos están excelentes, que la prótesis le quedó muy bien, que no necesitó nada de sangre, que tuvo una cirugía muy estable en sus signos vitales, y estamos muy contentos y felices. La verdad gracias a todos por su preocupación y por su atención”, dijo Luis Enrique a la productora Carla Estrada, realizadora de la biopic Silvia Pinal frente a tí, que se estrenó apenas el año pasado y que a partir de este lunes se retransmitirá por Las Estrellas.

A pesar del accidente que sufrió en su casa, Pinal no perdió el sentido del humor, aseguró Carla Estrada, quien al ser entrevistada por M2 compartió la conversación que tuvo con la primera actriz ayer por la mañana.

“Silvia estaba de muy buen humor y me contó lo que le había pasado: ‘No’mbre, que voy caminando en mi recamara y que me caigo cual larga soy y ya no me pude levantar (risas)’, me dijo.

“Pero la verdad tiene un carácter maravilloso y eso y la fortaleza que tiene son lo que la sacan y la sacarán adelante de esto”, añadió la productora al filo de las 18 horas, apenas una hora después de que la actriz entró al quirófano.

“La iban a meter a las 14 horas, pero me escribió Luis Enrique (el hijo de Silvia) y me dijo que le hicieron una preparación especial y que la metían alrededor de las 17:30. Yo creo que la operación se llevará un par de horas” añadió Estrada.

Sin embargo, al filo de las 19:20, la productora informó a M2: “Ya salió de la operación y todo bien”, por lo que ahora la también productora y empresaria solo deberá tener los cuidados pertinentes para recuperarse, debido a la cirugía de cadera a la que fue sometida.

Ayer al filo del mediodía, Alejandra Guzmán externó su preocupación por el accidente de su mamá e incluso, a través de su cuenta de Twitter, solicitó el apoyo de sus fans para que donaran sangre.

Por la noche, Silvia Pasquel compartió un mensaje, también por Twitter, en el que escribió: “Gracias a Dios mi mami salio bien de la operación ¡No tengo palabras para agradecer su cariño, apoyo y solidaridad”.

Silvia Pinal se recupera; el 27 de abril vuelve a la televisión

No obstante que la recuperación le llevará varios días a la primera actriz, a partir del próximo lunes 27 volverá a la televisión a través de su biopic Silvia Pinal frente a ti, la cual a un año de su estreno será retransmitida.

Acción que tiene muy contenta a la productora Carla Estrada, quien destacó que su estreno, tanto en televisión como en redes.

“Fue muy exitoso, incluso Miguel Ángel Herros, a quien quiero y respeto mucho, me dijo que no le importaba que le ganáramos el rating de La rosa de Guadalupe”.

Al preguntarle si Silvia Pinal quedó satisfecha con la serie que, en su momento, generó polémica con algunos personajes, la productora expresó:

“Ella estaba muy contenta y agradecida”

La vio casi toda con Luis Enrique en su casa.

“Y él dice que terminaba el capítulo y ella se acordaba de muchas cosas y hablaba y hablaba, y veía y recordaba muchos eventos y se los platicaba a él. Dice que a Silvia le gusto mucho por las actuaciones y el tratamiento”, destacó Estrada, quien en lo personal considera que “es la mejor producción” que ha hecho hasta el momento.

CON INFORMACIÓN DE 24 HORAS QUINTANA ROO