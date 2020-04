Columnas: Errores del gobierno Errores del gobierno

No importa en qué región

de latinoamérica estés

leyendo estos Apuntes de

comunicación política, ya sea en

México, en Colombia o en Panamá,

porque en la mayoría de los países

han incurrido a los mismos graves

errores el Gobierno Federal ante

la crisis sanitaria provocada

por el COVID-19, mismos que

serán un lastre que arrastrarán

para los siguientes meses y

muy probablemente en años

subsecuentes.

Todos los días me han

preguntado mis contactos, así

como mis seguidores en redes

sociales, sobre dos vertientes

esencialmente; una es “¿Por qué el

Gobierno Federal no está haciendo

nada respecto a “x” punto por la

crisis sanitaria?”, y la otra es “¿Por

qué el Gobierno Federal está

improvisando con ocurrencias

todos los días?”. Como ya mencioné,

son muchos países en los que se

están presentando los mismos

errores, información que confirmé

por la serie de conversatorios

digitales privados que organizamos

en UNOCI Consultores en

Comunicación con una serie de

expertos internacionales de toda

latinoamérica, del 16 al 31 de marzo.

En estos Apuntes (tercera entrega

de cinco) destaco tres graves errores

cometió el Gobierno Federal -de

cualquier país latinoamericanoen el inicio de la crisis sanitaria

del COVID-19, pero en mi calidad

de consultor en comunicación

especializado en comunicación de

crisis puedo afirmar que el primer

error fue el más crucial de todos:

1.CUARTO DE CRISIS

Al no instalar el Gobierno

Federal un Cuarto de Crisis con un

equipo multidisciplinario desde

el día que se declaró al COVID-19

como pandemia por parte de la

Organización Mundial de la Salud

(OMS), a partir de ese momento se

dejó sin control varios escenarios

de salud, técnicos, logísticos y

jurídicos, así como a todos los

sectores que se afectarían, sumado

a que no pusieron el humor social

al momento que presentaba cada

región de su país.

2. ALINEAR A GOBIERNOS

ESTATALES

Al no alinear desde el Gobierno

Federal a todos los Gobiernos

Estatales o Departamentos del país,

desde el primer día de la declaración

de pandemia del COVID-19, a partir

de ese momento dejó a un lado la

buena gobernanza permitiendo

desorientación en todos los rubros

a los gobernadores y, con ello,

que cada quien jugará según su

entendimiento, incluso hasta que

aprovecharan la crisis para sacar

raja política.

3. CONVOCAR A LOS

SECTORES PRODUCTIVOS

Al no convocar el Gobierno Federal

a todos los sectores productivos

del país, desde el primer día de

la declaración de pandemia del

COVID-19, a partir de ese momento

no empezaron a trabajar sus analistas

y asesores bajo una misma directriz

para diseñar diferentes escenarios

críticos con soluciones para

proponer bajo una única visión de

nación, provocando enajenamiento,

desorientación generalizada

que abona a una sensación de

incertidumbre de gobernanza.

Tú que estás leyendo esta

tercera entrega de cinco de mis

Apuntes coincidirás que tan solo

con estos tres graves errores del

Gobierno Federal -de cualquier

nación latinoamericana- el futuro

inmediato o en el mediano plazo,

habrá un panorama más crítico en

todo el país ¿Se pudo evitar? ¿Y tú,

qué opinas?