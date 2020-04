IFDP SUSPENDE SERVICIOS DE ATENCIÓN PRESENCIAL Un ejemplo de ello es que si dieron 10 días para el término legal, por la suspensión de actividades no se cumplen estos, entonces se esperan los días que falten para completarlos, también si...

TAMPICO, TAMAULIPAS .-El Instituto Federal de Defensoría Publica suspendió todos los servicios de atención presencial y atiende solamente vía telefónica sobre todo en materia de asesorías esto para proteger tanto la salud de los usuarios como a los trabajadores que en su mayoría fueron confinados en sus hogares especialmente los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, los hipertensos y diabéticos, solo permanece una guardia en las oficinas de Ciudad Victoria pero que atiende por teléfono.

La contingencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus ha llevado a que la gran mayoría de las instituciones públicas no esenciales suspendan actividades al menos hasta que finalice la jornada de sana distancia y que la curva de contagios comience a descender mientras en las oficinas del IFDP del Consejo de la Judicatura Federal no tiene actividades por el momento y tiene una guardia rotativa para poder atender por teléfono todo lo que se pueda presentar en estos días.

Hay en todo el estado 38 defensores públicos del Instituto, en su mayoría concentrados en ciudades de la frontera principalmente, actualmente en materia de ordenes de aprehensión ejecutadas deberán ser asistidas por un defensor servicio que es gratuito y en materia de asesoría hay una guardia que cambia semanalmente y es solo vía telefónica, en ese sentido el tribunal agrario, las juntas de conciliación, el tribunal administrativo federal, juzgados civiles y supremo tribunal de justicia, en estos no corren los términos, además en colegiados y juzgados de distrito.

Un ejemplo de ello es que si dieron 10 días para el término legal, por la suspensión de actividades no se cumplen estos, entonces se esperan los días que falten para completarlos, también si se tiene una prevención en la ciudad de México y no se puede sacar y piden presentar al cliente para la ratificación de firma, se envía por estafeta y se pide que la ratificación se haga en Victoria, así es como ahora se está trabajando de acuerdo a lo señalado por uno defensor público federal.