Maldita vocación, nunca había estado tan orgullosa de ti: enfermera

Algo tan frágil como la piel, algo tan duro como su fortaleza. Esta es la mano, una como de tantas otras, que nacieron en medio de una guerra , y que lucharon para que hoy nosotros tengamos todo lo que tenemos. Ell@s son los niños y niñas que nacieron entre bombas y tanques. Vinieron al mundo en medio de una guerra y muchos de ellos se están marchando en medio de una maldita pandemia. Así que os prometo, que pase lo que pase, mi mano podréis cogerla hasta el final. Porque a pesar de no tener a vuestra familia cerca, en estos duros momentos, yo soy vuestro hogar. Y por supuesto que no quepa duda que esto terminará, y terminará bien, aunque a la espalda hayamos tenido que hacer duros sacrificios o se hayan marchado personas que no lo merecían. Ojalá en vuestro viaje de vuelta encontréis lo que esta vida os negó. No se trabaja de Enfermera, se es Enfermera. Maldita vocación, nunca había estado tan orgullosa de ti ❤️ • • • • Texto y foto: @estherzahino #covid_19 #malditocoronavirus #enfermera #enfermeria #empatia #vocación