Columnas: Periodistas buenos y periodistas malos PERIODISTAS MALOS Y PERIODISTAS BUENOS

El miércoles pasado en la mañanera el presidente tuvo a bien

mencionarme como uno de los

periodistas que se salvan, en su opinión, de lo que consideró una época

oscura de la prensa en México. “Es

muy aburrido abrir un periódico y no

encontrar nada bueno del gobierno,

todo malo”, se lamentó haciéndonos

recordar, involuntariamente, la queja

similar que hacían Enrique Peña Nieto

y Felipe Calderón. Acto seguido hizo

una dura caracterización de nuestro

gremio.

“Los buenos periodistas se cansaron de ser como eran”, dijo. Hoy

no hay en México un periodismo

profesional e independiente. “Nos

defienden solo tres, Federico Arreola

que enfrenta todas estas calumnias

(SDPN noticas), Enrique Galván

(Jornada) y Pedro Miguel (Jornada)”,

y tras una vacilación, añadió: ”Hay

un articulista inteligente, incluso no

podría decir yo que de izquierda, pero

sí buen analista político que se mete

más a entender lo que está pasando

y lo que somos, uno que escribe en El

País, Jorge Zepeda Patterson”·

Aunque difiero en la apreciación

del presidente sobre el estado actual

del periodismo, agradezco la percepción que tiene de mi trabajo (aun

cuando, como decía el clásico, bien

a bien no sé si ayuda a mis tareas

de analista, las perjudica o todo lo

contrario).

Habría que decir que en algo tiene

razón López Obrador. La prensa y el

quehacer periodístico no pasan por su

mejor momento. Reporteros, conductores, editores, comentaristas, moneros y

columnistas no hemos podido sustraernos al espíritu partisano que ha inundado el espacio público, las redes sociales,

las conversaciones privadas. En la polarización hemos perdido todos, pero sobre todo el buen periodismo, entendido

como aquél que permite construir una

opinión pública más informada y con

mejor criterio para entender los puntos

de vista de una sociedad con tantas

verdades y realidades contrapuestas

como la nuestra. En lugar de propiciar

la comunicación de la comunidad

consigo misma, en lugar de construir

puentes para ayudar a tolerarnos en

nuestra diversidad, los informadores

y analistas hemos contribuido a que

ambos bandos se atrincheren en posiciones encontradas, alimentadas día a

día por opiniones recalcitrantes en uno

u otro sentido. El quehacer periodístico

y el análisis deberían de ser un contrapeso a la narrativa de odio que circula

en las redes sociales; pero lejos de eso,

las columnas y editoriales cargados de

desprecio potencian y nutren ese odio.

No importa qué haga el presidente o deje de hacer, se convierte en

munición implacable en manos de la

gran mayoría de los comunicadores

y, al mismo tiempo, en motivo de

alabanza de aquellos que lo defienden a ultranza. No hay posibilidad de

diálogo en el intercambio de sentencias lapidarias y ofensivas, entre dos

bandos irreconciliables.

Así que en efecto, AMLO tiene

razón cuando señala que el periodismo no pasa por un buen momento. Lo

que no parece darse cuenta es que él

mismo ha contribuido a ello. Utilizar

la tribuna presidencial para exhibir a los periodistas que lo critican,

ha profundizado esta polarización

partisana en la que solo caben amigos

o enemigos. Decretó cuáles eran

los malos periodistas y acto seguido

mencionó que solo se salvan los que

lo defienden. Nunca se percató de lo

extraño de su formulación. Por definición un periodista profesional tendría

que aspirar a la reflexión y la investigación imparcial, no a la defensa del

soberano. De hecho Federico Arreola

fue su asesor y uno de sus voceros en

alguna campaña electoral, lo cual es

absolutamente válido, salvo cuando

la extensión de esa tarea es entendida

por el presidente como ejemplo del

periodismo “profesional e independiente” que ha dejado de hacerse.

Me parece que el país ganaría mucho si el presidente dejara de microgestionar las columnas y titulares de

cada día, como si fueran el juicio de la

historia sobre su gobierno. En verdad,

los periodistas no tenemos esa importancia, las decisiones que tome el presidente sobre el destino del país, en

cambio, sí que la tiene. Los resultados

serán su mejor y única defensa, no el

uso de su derecho a réplica, como él

la llama. La semana pasada escribí en

una columna algo que desearía recuperar: “Sigo creyendo en las banderas

de AMLO, pero me parece que nunca

podrá ser el estadista en el que quiere

convertirse, mientras siga preocupado día tras día por lo que haga o deje

de hacer Loret de Mola, Derbez o el

Reforma”. Lo sigo pensando.

Finalmente, una observación lateral pero significativa. La caracterización del periodismo actual como una

etapa oscura se lleva entre las patas,

por omisión, el heroico ejercicio

profesional de tantos colegas que han

caído muertos por el siempre hecho

de hacer un periodismo incómodo

para los poderosos. México es la

nación de mayor riesgo en el mundo

para los reporteros en este momento,

salvo aquellas que se encuentran en

guerra. No puede hacerse ningún balance de nuestro gremio sin considerar la enorme valentía de los muchos

que se juegan la vida directamente en

la trinchera (hablo sobre todo de la

prensa regional, tan lejos de las candilejas y tan cerca de los balazos).