Estas sí quedaron buenísimas: Anahí comparte nueva receta

MÉXICO.-Luego de que Anahí fuera tendencia al difundirse un video en el que compartió su receta para hacer enfrijoladas saludables, la cantante ha decidido volverse a meter a la cocina.

A través de sus Instagram Stories, la también actriz compartió una fotografía de unas galletas de chocolate y aseguró que esta vez sí saben ricas. De acuerdo con la actriz, la receta de este postre busca reivindicarla luego de las enfrijoladas con tortillas frías de nopal y frijoles aguados.

¡Les juro que éstas sí me quedaron buenísimas!”, escribió Anahí compartiendo una fotografía del postre dulce y los ingredientes que lleva.

En la imagen se ve que para realizar estas galletas de proteína sabor chocolate es necesario: huevos, vainilla, azúcar de coco, polvo para hornear, aceite de coco, avena, harina de avena, proteína de chocolate, leche de almendra, plátano y mantequilla clarificada.

También se viralizó un video en el que se puede ver a Anahí realizando unas galletas de avena.

A pesar de las críticas, la exintegrante de RBD ha mostrado que se toma con humor todos los memes y las burlas que ha recibido por su habilidad en la cocina, incluso se ha tomado el tiempo de responder algunos de los comentarios.

“Síganme para más recetas” y “Efectivamente, me la volé”, fueron algunos de los comentarios que escribió. Posteriormente la cantante compartió con sus seguidores una nueva receta, pero ahora de enchiladas de lechuga, con que el que también se burló de su forma de cocinar.

«Yo aquí tengo pollito orgánico (…) yo preparé una salsita con jitomate molido, cebollita, un poquito de ajo. Lo único que vamos a hacer es bañar esto con nuestra salsita como enchiladas rojas. (…) Si no comes lácteos le puedes poner un poquito de queso rallado, si no comes queso, no le pongas nada de esto, pues no le pongas nada. Listo, tres minutos tardamos, nada”, explicó Anahí en el clip.

