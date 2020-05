Perro se ve a sí mismo en las noticias y esta es su INCREÍBLE reacción

ESTADOS UNIDOS.- Recientemente se ha viralizado un video a través de Facebook en donde se logra apreciar la insólita reacción de un can al verse protagonizando uno de los noticieros más importantes de Los Ángeles.

Se trata de un perrito de dos años que se convirtió en tendencia luego de que su familia lo grabó jugando de una peculiar manera con su hermano humano, y a raíz de que este video tomó relevancia y popularidad en redes sociales, se han generado diversas reacciones entre los miles de usuarios que lo han visto.

Se trata de Broon, el perrito protagonista de esta historia que ha cautivado ahora con su peculiar reacción, pues una cadena importante de televisión en Los Ángeles transmitió su video en donde juega con el bebé de sus humanos.

De esta forma, este perrito ha logrado lo que muchos usuarios en internet desearían, pues no solamente se convirtió en tendencia y en una celebridad una vez, sino que lo hizo dos veces, ahora con el video de su reacción.

Adorable dog flips out seeing himself on the news https://t.co/Bk4I0qbx08 pic.twitter.com/YGBboFqwmX

— New York Post (@nypost) May 1, 2020