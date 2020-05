Cerrarán pastelerías y panteones por el Día de las Madres en NL El Secretario de Salud del Estado afirmó que ha hablado con los dueños de los negocios debido a que la gente sale a las calles en plena contingencia

MONTERREY.- Aunado a la suspensión de visitas a los panteones por el Día de las Madres, las pastelerías del área metropolitana también permanecerán cerradas el 9 y 10 de Mayo, pues no debería de haber celebraciones en medio a contingencia por el Covid-19.

“Se supone que no es celebración, no es un alimento esencial, no debe haber festejo el Día de las Madres porque probablemente le llevemos de regalo el virus y la puede matar”, señaló el titular de la Secretaría de Salud en el Estado.

El doctor Manuel de la O Cavazos señaló que habló con los propietarios de los negocios para que establezcan otra modalidad de servicio como a domicilio para evitar que la gente salgan de casa.

“Hablé con los dueños y dueñas de las pastelerías, les pido una disculpa, pero vamos a cerrar el 9 y 10 de Mayo, hablé con ellos para que busquen diferentes plataformas y sean llevados a domicilio”, dijo. ​

VISITAS A PANTEONES QUEDAN SUSPENDIDOS

El funcionario estatal mencionó que aunque el tema corresponde a los municipios, los panteones también permanecerán cerrados el sábado y domingo, por lo cual también se suspenderá la actividad comercial como venta de flores y alimentos afuera de ellos.

Esta medida había sido anunciada el jueves pasado tras un acuerdo en la reunión interestatal que se celebró en Tamaulipas.

