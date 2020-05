Podrían ‘reabrir’ hoy solo cuatro municipios Cruilllas, San Nicolás, Miquihuana y Mier, tendrían autorizado volver a la actividad a partir de hoy

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Este lunes 18 de mayo, sólo cuatro municipios de Tamaulipas podrían reniciar sus actividades por estar dentro de la lista que publicó el Gobierno federal de aquellos que no tienen contagios ni vecindad con localidades afectadas por el virus.

Se trata de Cruillas, San Nicolás, Miquihuana y Mier, que en conjunto apenas rebasan los 10 mil habitantes, lo que significa el 0.3% de la población del estado.

A pesar de haber sido incluidos entre los llamados “municipios de la esperanza”, tanto autoridades estatales como municipales han advertido que no adelantarán ningún proceso de reapertura hasta no estar seguros de que eso no implique un brote importante de la enfermedad.

La reactivación de los municipios se dio a conocer por el subsecretario de Salud del Gobierno Federal, Hugo López-Gatell, quien indicó que este lunes 18 de mayo inicia la primera etapa de reactivación económica.

De acuerdo con lo expresado por la Secretaria de Economía Federal, Graciela Márquez Colin, durante los próximos días se instalarán cercos sanitarios en estos municipios para evitar la propagación del coronavirus.

La activación iniciada por el Gobierno Federal contempla tener abierta la actividad escolar, la laboral, la apertura de negocios, sin embargo en los municipios que son denominados de la esperanza en Tamaulipas son pocas las actividades de este tipo.

El Gobierno Federal implementará una estrategia de reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, la cual se divide en tres etapas, la primera con la reapertura de 268 municipios en el país de los cuales cinco están en Tamaulipas.

La segunda etapa se realizará del 18 al 31 de mayo con la preparación para la reapertura en los municipios restantes del país, en donde las actividades como la construcción, minería, fabricación de equipo de transporte entraran al área de actividades esenciales.

La tercera etapa iniciará el 1 de junio, el cual será por regiones la reapertura, de actividades sociales, educativas, y económica.

En Tamaulipas se contempla que los municipios urbanos como Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Victoria, y la zona conurbada serán donde se alarga el periodo de apertura mas allá del 1 de junio, esto por la gran cantidad de casos positivos de coronavirus.