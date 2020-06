Famoso actor de Bollywood es hallado muerto en su casa a los 34 años La muerte del intérprete de Sushant Singh Rajput ha reabierto el debate sobre la salud mental

INDIA.- El actor Sushant Singh Rajput, de 34 años, fue encontrado muerto en su casa de Mumbai el domingo, en lo que la policía dijo que parecía tratarse de un caso de suicidio, aunque la investigación sigue abierta. La noticia de la muerte del intérprete indio ha sido recibida con dolor por sus fans y otras estrellas de Bollywood que habían sido sus compañeros, pero pronto la discusión en la India se centró en la salud mental y la depresión que habría hecho que el artista se quitase la vida.

El equipo de relaciones públicas de Rajput, quien contaba con ms de 11 millones de seguidores en Instagram, ha emitido un comunicado en nombre de la familia después de su muerte: “Nos duele compartir que Sushant Singh Rajput ya no está con nosotros. Pedimos a sus fans que lo mantengan en sus pensamientos y celebren su vida y su trabajo como lo han hecho hasta ahora. Solicitamos a los medios que nos ayuden a mantener privacidad en este momento de dolor”.

El funeral tendrá lugar este lunes en la India mientras se reabre el debate sobre la salud mental, un tema al que rodea cierto tabú en el país. Aunque expertos han evidenciado que los problemas del pueblo indio son muy diferentes a los de occidente, hace falta que se respete la psiquiatría. “La conversación sobre la salud mental en la India está a kilómetros de donde debería estar. Muchas personas que lloran la muerte de Sushant hoy se ríen y chismean cuando alguien conocido visita un psiquiatra”, tuiteó Rahul Sabharwal, editor del periódico The Indian Express.

El primer ministro de la Inda, Narendra Modi, tuiteó sus condolencias el mismo domingo: “Sushant Singh Rajput, un joven actor brillante que se fue demasiado pronto. Se destacó en la televisión y en las películas. Su ascenso en el mundo del entretenimiento inspiró a muchos y deja atrás varias actuaciones memorables. Sorprendido por su fallecimiento. Mis pensamientos están con su familia y admiradores. Om Shanti”.

Popular por su actuación tanto en televisión como en cine, Rajput es quizás conocido por su papel en MS Dhoni: The Untold Story, donde interpretó al legendario jugador de cricket, por el que fue galardonado como mejor actor masculino en el Indian Film Festival de Melbourne en 2017. Hizo su debut en el cine hindi en 2013 en Kai Po Che!, según la BBC, y también interpretó el papel de Manav en la serie de televisión Pavitra Rishta, o Sacred Ties, de 2009 a 2014.

Otros rostros conocidos del Hollywood indio han querido despedirse del intérprete y llorar su pérdida. La famosa Anushka Sharma, que coprotagonizó con Singh la película PK escribió en sus redes: “Estoy muy triste y molesta sabiendo que vivimos en un entorno que no podía ayudarlo a superar los problemas que haya tenido”. Por su parte, otra ex compañera, la actriz Deepika Padukone, ha hablado en su Instagram de la salud mental. “Habla. Comunícate. Exprésate. Busca ayuda Recuerda, no estás solo. Estamos juntos en esto. Y lo más importante, hay esperanza”, ha escrito.

CON INFORMACIÓN DE LA VANGUARDIA