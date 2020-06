Victoria seguirá sin panteones Los cementerios municipales están saturados; sepultan a victorenses en particulares o en la Misión

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El municipio de Victoria carece de un panteón propio para sepultar a personas que fallecen por diversas causas, debido a que el panteón de la Cruz se quedó sin espacios, luego que está saturado, reconoció la regidora Karleny Perales Escalante.

Actualmente, explicó, las personas que fallecen están inhumando a sus seres queridos en panteones particulares o en el panteón interejidal que se ubica en el ejido la Misión, al norte de la ciudad.

“Desde el año pasado los espacios en el panteón municipal de la Cruz se agotaron, mientras que en el del cero Morelos, sólo permiten a quienes ya tienen un espacio en ese lugar, mientras que el panteón de la Libertad está clausurado y no se pueden realizar inhumaciones en ese sitio”, dijo.

Indicó que cuando las personas no cuentan con recursos para comprar un espacio en un panteón particular, tienen que utilizar el panteón interejidal, donde existe una zona destinada a la población de Victoria.

“Ese panteón se comparte con ejidos como: la Misión, Libertad, la Presa, Vicente Guerrero, el Refugio, Aquiles Serdán y Laborcitas”, señaló.

Cerrarían panteones el viernes

A partir del próximo viernes podría tomarse la decisión de cerrar los panteones municipales por el próximo Día del Padre, pero están en spera que la COEPRIS informe sobre esta medida, dijo la Regidora Perales Escalante.

“Todavía no es un hecho, aún no me ha llegado el oficio, pero de cerrarse, sería el viernes, sábado y domingo, que son días que la gente usará para festejar el día del Padre”, comentó.

Perales Escalante dijo que ellos como regidores no son invitados a las sesiones de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, por lo cual están sujetos a actuar solamente a través de un comunicado en donde son enterados de las acciones que se llevarán a cabo.