Descubren anillo prehistórico de pozos alrededor de Stonehenge

MÉXICO.-Un equipo de arqueólogos británicos ha descubierto un enorme anillo de ejes prehistóricos muy cerca de Stonehenge, el famoso monumento megalítico de Inglaterra. Dicha estructura antigua más podría tratarse de la más importante del Reino Unido.

Un video compartido a través de Twitter por la Universidad escocesa de Andrews, revela el eje de pozos formando un circulo de más de dos kilómetros de diámetro 5 de profundidad, que data de hace 4 mil 500 años de antigüedad.

Los pozos parecen haber sido un límite que guiaba a los habitantes neolíticos hacia un área sagrada, ya que Durrington Walls, uno de los recintos prehistóricos más grandes de Gran Bretaña, se encuentra precisamente en su centro. Esto, además de que Stonehenge está ubicado a unos tres kilómetros.

Lo discusión entre años en que fueron erigidos y las distancias que los separan, llevan a los investigadores a concluir que quienes los habrían levantado, fueron los primeros habitantes y agricultores de la isla. En consecuencia, muestra a una sociedad aún más compleja de lo que hubiéramos imaginado anteriormente.

— University of St Andrews (@univofstandrews) June 22, 2020