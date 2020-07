Columnas: Tras el TLCAN tenemos ahora un nuevo tratado de libre comercio conocido en inglés como USMCA y en español... El T-MEC un clavo ardiendo

Tras el TLCAN tenemos ahora un

nuevo tratado de libre comercio

conocido en inglés como USMCA

y en español como T-MEC y que es celebrado en los tres países. Trump invitó y AMLO irá a Washington en un par

de días con el argumento de ratificarlo

con la ceremonia correspondiente.

Todavía no se sabe si acudirá el primer

ministro de Canadá, Justin Trudeau.

La visita del presidente de México es

muy criticada aquí y allá porque se

piensa que será interpretada como un

espaldarazo a la reelección de Trump;

no cabe duda que este último querrá

manejarla de ese modo ante la comunidad de ascendencia mexicana.

Trump presenta el T-MEC como un

triunfo político tras sus ataques al TLCAN como el peor tratado comercial de

la historia norteamericana; un tratado

injusto que propició la salida de empresas y empleos que se instalaron en

México y que generó un fuerte déficit

comercial norteamericano.

Con este discurso se temía lo peor.

Trump en momentos amenazó con

poner aranceles a las importaciones

mexicanas y hasta cerrar fronteras,

como parte de un discurso de odio

calificó a los migrantes como delincuentes y violadores.

El nuevo T-MEC constituye un

respiro para México y Canadá porque

se piensa que contendrá las amenazas

proteccionistas del presidente norteamericano, lo alejará de comportamientos caprichosos y lo ubicará en un

marco de contención legal. Veremos

dijo el ciego.

Sin embargo, en Estados Unidos se

sigue presentando al T-MEC como un

acuerdo que permitirá avanzar hacia

un comercio equilibrado por una doble

vía; que Estados Unidos substituya

internamente algunas importaciones

provenientes de México y que seamos

mejores clientes de la producción

norteamericana. Esto se inscribe en

el T-MEC en porcentajes más altos de

insumos de origen trinacional en las

exportaciones de automóviles ensamblados en México. También en la idea

de que seremos mayores importadores

de productos agropecuarios.

Una novedad muy importante es

que ahora la producción de exportación mexicana debe ser realizada en

mejores condiciones laborales; con

democracia sindical, salarios y condiciones dignas de trabajo. Se prohíbe

el trabajo infantil. Esto será crecientemente supervisado y el incumplimiento podría llevar a cerrar la importación

proveniente de las empresas en falta.

No es claro en qué medida se aplicarán las principales modificaciones.

Sin duda será de acuerdo al interés

norteamericano del momento. Son

pragmáticos, podrán hacerse de la vista

gorda en algunos casos y en otros “descubrir” y reclamar incumplimientos.

Pero el contexto en el que se firma

el nuevo T-MEC es particularmente

difícil. La parálisis económica ha llevado a la pérdida de más de 50 millones

de empleos en los Estados Unidos y a

la pérdida de ingresos de unos 12 millo

nes en México (aquí no digo empleos

porque los más afectado es la ocupación informal).

México y Estados Unidos enfrentan

una grave reducción de la demanda

y la recuperación económica tendrá

como eje ineludible conseguir que la

recuperación paulatina de la demanda

se concentre en la compra de la producción interna.

Nuestro interés, que debe convertirse en práctica, es que la demanda

interna y en particular la generada

por transferencias sociales, se ejerza

comprando alimentos y satisfactores

básicos producidos en México. Es lo

propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo que ahora es aún más relevante.

Pero los Estados Unidos esperan

que incrementemos nuestras importaciones agropecuarias. Y en el otro

lado de la medalla sus productores

no quieren competencia mexicana

y contarán con argumentos como

el maltrato laboral en la producción

industrial y la mano de obra infantil en

la de hortalizas.

Estados Unidos ya se encuentra en

feroz campaña electoral y las encuestas

no favorecen a Trump, por lo que no se

pueden descartar desplantes nacionalistas, proteccionistas y anti migratorios

inesperados.

Los enfrentamientos serán fuertes;

tal vez el tratado brinde mecanismos

civilizados para discutirlos y llegar a

arreglos que no nos serán del todo

favorables pero que tendremos que

aceptar bajo la perspectiva de que

podría ser peor.

El TLCAN ha sido glorificado de manera absurda. Permitió que a lo largo

de 26 años las exportaciones mexicanas crecieran a una tasa promedio

anual de 8.4 por ciento, pero no incidió

favorablemente en el conjunto de la

economía. Creamos un sector exportador industrial de propiedad externa

que básicamente era importador de

componentes chinos. Ni siquiera este

sector era competitivo a nivel internacional, solo con los Estados Unidos. El

crecimiento interno fue notoriamente

menor al de la mayoría de los países.

Entre 1994 y 1996 las exportaciones

industriales de México a los Estados

Unidos crecieron en un extraordinario

80 por ciento; y el país tuvo cinco años

de crecimiento dinámico con tasas

de alrededor de 5 por ciento anual

de 1995 al año 2000. Pero esto no se

debió al TLCAN sino a la devaluación

de fin de 1994 y principios de 1995. Es

devaluación permitió en un principio la

reactivación de la producción mediante el uso de capacidades instaladas

existentes; prácticamente sin crédito ni

nueva inversión.

La devaluación nos hizo nos hizo

altamente competitivos hasta que

la entrada incontrolada de capitales

externos abarató el dólar.

China se convirtió en el gran

productor mundial sin necesidad de

tratados de libre comercio; esos los

hizo después.

México con múltiples tratados ha

tenido un crecimiento entre modesto y

deplorable. Caracterizado en la mayor

parte de estos últimos 26 años por

el empobrecimiento continuo de la

población y la necesidad de millones

de emigrar para sobrevivir ellos y sus

familias.

El T-MEC es un clavo ardiente que

no nos sacará de apuros. Tal vez por

eso AMLO dijo, con sobriedad, que el

nuevo tratado ayudará a las familias de

mejores ingresos y el gobierno apoyará

a los sectores de menos recursos. Pues

sí, el nuevo tratado puede ayudar a

preservar lo construido mediante la estrategia de globalización dependiente.

Sacar adelante al país requerirá dejar atrás la visión de que el

crecimiento de arriba terminaría

por incluir a los de abajo. Ahora es

imprescindible y urgente generar un

crecimiento de abajo hacia arriba. Reactivar desde la producción

campesina e indígena de traspatio y

pequeñas parcelas; la de los talleres,

micro y medianas empresas.

Enfrentar la crisis impone nuevas

formas de regulación del mercado que

reconecten la demanda con la micro

producción; un gobierno fuerte aliado

a una organización social democrática

y solidaria creciente.

Si no, no salimos de esta, porque el

T-MEC, en definitiva, no lo hará