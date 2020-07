¿Por qué #RenunciaGatell se convirtió en tendencia?

México.- Este domingo se volvió tendencia nacional en Twitter la frase #RenunciaGatell, con lo que usuarios de la red social exigen al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, renunciar como rostro de las autoridades frente al COVID-19.

Cientos de publicaciones se hicieron presentes en la red social con quejas y críticas por parte de internautas, quienes cuestionan la estrategia de López-Gatell al frente de la pandemia del COVID-19 en el país.

Algunos usuarios acusan al epidemiólogo de «negligente» e «irresponsable» por la manera en que ha encabezado la lucha de las autoridades contra la pandemia, pese a las numerosas precisiones que el funcionario ha venido haciendo desde el inicio de la contingencia sanitaria.

Usuarios criticaron y cuestionaron algunos de los datos proporcionados por López-Gatell, como la cifra de contagios y fallecimientos de COVID-19, la situación en hospitales y el tan cuestionado «aplanamiento» de la curva.

Me aterra pensar que lo que este gobierno quiere es dejar que el más sano sea el que sobreviva. No hay una sola medida, no hay una sola acción, no hay NADA! #RenunciaGatell

— Roberto (@roberto_snts) July 5, 2020