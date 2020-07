Captan a Manuel Neuer entonando canción facista

MÉXICO.- El portero de la Selección Alemana y del Bayern Múnich, Manuel Neuer, fue captado mientras entonaba una polémica canción que hace apología del fascismo y que suele ser utilizada por grupos de ultraderecha.

Luego de salir campeón con el Bayern Múnich, Manuel Neuer se fue de vacaciones a Croacia, donde ocurrió el referido episodio. Y es que ahí, como se observa en un video revelado por el diario Bild, el arquero canta divertido la canción “Lijepa li si” (“Eres tan bella”) del controvertido intérprete croata Marko Perkovic.

Dicho cantante, líder del grupo Thompson, es un reconocido admirador del régimen croata pro-nazi de los Ustatas, quienes participaron en la II Guerra Mundial. Asimismo, en sus conciertos es habitual ver el saludo “Heil Hitler” que utilizan los grupos neonazis.

Es por ello que Marko Perkovic ha sido denunciado en múltiples ocasiones por glorificar al fascismo croata debido a sus letras con connotaciones racistas y xenófobas. Sin embargo, el susodicho es una luminaria en el futbol de aquel país, al grado de que participó en el desfile que la Selección de Croacia protagonizó tras sus buenos resultados en Rusia 2018.

